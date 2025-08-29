สาวตรังเก่งรอบด้านเลี้ยงกบในบ่อสร้างรายได้เสริมเป็นตัวอย่าง

ตรัง - สาวเก่งรอบด้าน ชาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้นำหลายตำแหน่งแล้ว ยังขยันทำงานอีกสารพัด รวมทั้งเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ที่สร้างรายได้เสริมให้งดงาม แถมยังเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกบ้านด้วย
นางดวงจันทร์ จันทการ ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ถือเป็นผู้หญิงเก่งรอบด้าน ทั้งการเป็นผู้นำสตรี อาทิ เป็น อสม.หมู่บ้าน เป็นประธานสตรีหมู่ที่ 4 ตำบลปากแจ่ม เป็นอาสาสมัครกาชาด หรือเป็นนางรำบาสโลป นอกจากนั้น เธอก็ยังประกอบอาชีพกรีดยาง ทำขนมขาย และทำการเกษตรด้วย โดยเฉพาะการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ข้างบ้าน จำนวน 5 บ่อ โดยแบ่งเป็นบ่อสำหรับการพักน้ำ 1 บ่อ ที่เหลือก็เลี้ยงกบจนเต็มพื้นที่ จนถือเป็นสตรีคนแรกของจังหวัดตรัง ที่หันมาเลี้ยงกบขายเป็นอาชีพเสริมเป็นปีที่ 3 แล้ว และแต่ละปีจะเลี้ยงมากถึง 2 รุ่นๆ ละ 2,000 ตัว ทำให้สามารถจับกบขายได้ทุกวัน โดยตลาดส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นเอง
ทั้งนี้ แรกเริ่มเธอได้ทดลองเลี้ยงกบในกระชังบก จำนวน 500 ตัว แต่ปรากฏว่าขายได้ดี สุดท้ายสามีจึงทำบ่อปูนซีเมนต์ให้ เพราะล้างทำความสะอาดได้ง่ายกว่า จุดเด่นคือ การเลี้ยงโดยใช้น้ำประปาภูเขา เนื่องจากตำบลปากแจ่ม อยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด ทำให้มีน้ำที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์ทั้งปี ซึ่งในการเลี้ยงกบก็ไม่ยาก ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ก็สามารถจับขายได้แล้ว ยกเว้นในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เพราะช่วงนั้นกบจะจำศีล ทำให้ตัวไม่โต ไม่ได้น้ำหนัก เธอจึงหันไปเลี้ยงปลาดุกแทน ครั้งละประมาณ 2,000 ตัว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถจับปลาดุกขายสร้างรายได้ให้ทดแทนในช่วงที่กบจำศีล
สำหรับผลผลิตของกบ จะได้บ่อละกว่า 100 กก. ราคาขายหน้าบ่อ กบเป็น กก.ละ 80 บาท แต่หากถอดเสื้อ (ถลกหนัง) แล้ว จะอยู่ที่ กก.ละ 100 บาท แต่หากช่วงไหนกบออกมาก ขายไม่ทัน ก็สามารถขายคืนให้กับเจ้าของพันธุ์กบได้ ในราคา กก.ละ 65-70 บาท ส่วนเคล็ดลับในการเลี้ยงกบ คือ จะล้างทำความสะอาดบ่อวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ทำให้บ่อสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ส่วนกบที่ได้ก็ตัวโต น้ำหนักดี ตกประมาณ 3-4 ตัวต่อ กก. และไม่มีกลิ่นสาบด้วย ส่งผลให้ต่อรอบมีรายได้ประมาณ 3-4 หมื่นบาท ถือเป็นอาชีพเสริมที่ดี และเป็นตัวอย่างให้แก่แม่บ้านรายอื่นๆ ในตำบลปากแจ่มด้วย โดยผู้ที่สนใจต้องการซื้อกบ สามารถติดต่อได้ที่โทร.(087) 629-6013