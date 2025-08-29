เรียกสอบแล้วก่อนมีคำสั่งเด้งผู้กำกับ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาสเข้ากรุ

นราธิวาส - ผบ.ตร.สั่งเด้งผู้กำกับ สภ.ตากใบเข้ากรุหลังพบมีพฤติการณ์เอี่ยวยาเสพติด เรียกสอบแล้ว 1 ครั้งก่อนมีคำสั่งย้าย ลูกน้องปิดปากเงียบไม่พูดถึงเรื่องนี้
จากกรณีที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และให้ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ตากใบ อีกตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2568 นั้น
วันนี้ (29 ส.ค.) มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการลงนามในคำสั่งครั้งนี้ว่า พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดไอซ์ 900 กิโลกรัม มูลค่ารวม 270 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ได้ถูกเรียกเข้าพบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมมาแล้ว 1 ครั้ง ก่อนที่จะมีคำสั่งครั้งนี้
สำหรับคำสั่งที่มีการลงนามครั้งนี้ต่างเป็นที่กล่าวถึงในหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงประวัติการทำงานของ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนอุปนิสัยส่วนตัว ขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชา สภ.ตากใบ ไม่มีการพูดถึงหรือเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
สำหรับ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ จบ นรต.รุ่น 52 เคยเป็นผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ 446 และรอง ผกก.สส.สภ.โคกเคียน จากนั้นย้ายเป็นรอง ผกก.สส.สภ.สุไหงโก-ลก และจากนั้น ได้เลื่อนเป็น ผกก.สภ.สุไหงปาดี จนกระทั่งย้ายมาเป็น ผกก.สภ.ตากใบ จนถึงปัจจุบัน