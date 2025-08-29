ซ่าหนัก! พ่อค้ายาชาวเมียนมาร์ท้าทายระบบ โชว์ยิงปืนลงโซเชียล สุดท้ายโดยรวบ ยึดได้ทั้งยา ทั้งปืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท้าทายระบบ ! เมียนมาร์ โชว์ภาพซ้อมยิงปืน ในป่าโกงกาง ตัวเมืองภูเก็ต ลงโซเชียล ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต สั่งตามเช็คบิล ที่แท้เป็นพ่อค้าขายยา ยึดบ้า-ยาไอซ์ รถจยย. 3 คัน เงินสดกว่า 1 แสนบาท อาวุธปืนพร้อม กระสุนปืนเพียบ
เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (29 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต นำโดย พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ได้ร่วมกันจับกุม 1.MR.NGE HTWE DON(นาย สกรู) อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา 2.MR.AYE THU อายุ 32 ปี สัญชาติ เมียนมา พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์รวมถุง 22.6 กรัม ยาบ้า 175 เม็ด เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 5 นัด อาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ นอริงโก้ จำนวน 1 กระบอกรถจักรยานยนต์ 3 คัน เงินสด 107,510 บาท โดยจับกุมได้ที่ ห้องเช่าเลขที่ B 3 ซอยยอดเสน่ห์ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 ในโลกโซเซียลมีการเผยแพร่ภาพชาวเมียนมา ยิงปืนที่ป่าโกงกางในพื้นที่ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต หลังจากนั้น พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต สั่งการให้ พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่หาข้อมูลและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์ไปยิงปืน จนทราบหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์
โดยสืบทราบว่า คนก่อเหตุคือ นายสกรู พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า ซอยยอดเสน่ห์ พื้นที่ต.ฉลอง จากนั้นจึงนำกำลังไปตรวจสอบ พบว่า คนก่อเหตุ อยู่ภายในบ้านจึงได้เคาะประตูเรียก นายสกรู เปิดประตูออกมา และ มีเพื่อนนายสกรู อยู่ด้วย ทางชุดสืบสวนจึงได้ตรวจค้นภายในห้อง พบ ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ อาวุธปืน กระสุนปืน และเงินสด จึงควบคุมตัวทั้ง 2 คนมายังที่ห้องปฎิบัติการส่วนหน้าสภ.เมืองภูเก็ต เพื่อมาสอบปากคำเพิ่ม
จากการสอบถาม นายสกรู ให้การยอมรับว่า ตนได้ไปซ้อมยิงปืนที่ป่าโกงกางในพื้นที่ต.รัษฎา จริง และ ยาเสพติดเป็นของตนเอง โดยจะเอามาจำหน่ายให้ชาวเมียนมาด้วย ทั้งในพื้นที่เมืองภูเก็ต และต.ฉลอง ส่วนอาวุธปืนซื้อมาพกติดตัวไว้
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฯได้แจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า,ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายฯ, และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ” ส่วน ผู้ต้องหา 1 เพิ่มอีก 1 ข้อหา “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลอง เพื่อดำเนินการต่อไป