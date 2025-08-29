หนีจากภูเก็ตหวังซุก แต่ไม่รอด รวบหนุ่มรัสเซีย นกต่อร่วมปล้นเงินคริปโต แสบแอบอยู่ในรถที่เพื่อนมารับขณะลงเรือเฟอร์รี่

สุราษฎร์ธานี - หนีไม่พ้น รวบได้แล้วหนุ่มรัสเซียร่วมปล้นเงินคริปโต เพื่อนสนิท ที่ภูเก็ต สุดแสบหลังก่อเหตุให้เพื่อนขับรถมารับลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปเกาะสมุย โดยซ่อนตัวในรถ แต่ไปไม่รอดถูกจับคาท่าเรือ
คิดว่าจะรอด นายดมิทรี กลุชโก MR.DMITRII GLUSHKO อายุ 26 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาคดีร่วมกันปล้นเงินคลิปโต ที่ภูเก็ต ทำเนียนให้เพื่อนสัญชาติเดียวกันขับรถมารับ หวังลงหนีลงเกาะสมุย ซึ่งเดินทางด้วยรถยนต์เก๋ง นิสสัน สีฟ้า ทะเบียน กน-3435 ปราจีนบุรี และ ลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามมาจากอำเภอดอนสัก มาถึงฝั่งท่าเรือเกาะสมุย โดยขณะลงเรือซุกตัวอยู่ในรถโดยให้เพื่อซื้อตั๋วแค่คนเดียว แต่สุดท้ายไม่รอด พ.ต.ท.สวัสดิ์ ทัลวัลลิ์ สว.สส. พ.ต.ท.สุเมธ สวัสดี สวป. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ แดงไชย สว.สส.ภ.8 ร.ต.อ.อรุณ มูสิกิ้ม รอง.สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และกำลังตำรวจ ได้รวมกัน จับกุม
ได้ที่ท่าเรือฝั่งเกาะสมุย ภายหลังจากที่ ชุดจับกุมได้รับการประสานจากตำรวจ สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต ว่า นายดมิทรี กลุชโก ผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์ ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 748/2568 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐาน “ปล้นทรัพย์” กำลังหลบหนีเข้าพื้นที่เกาะสมุย เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย พบว่า ภายในรถยนต์ มี Mr.Stolbov Gleb ชาวรัสเซีย เป็นคนขับ ส่วนนายดมิทรี กลุชโก ผู้ต้องหา นอนขดตัวซ่อนที่เบาะหลังภายในรถเก๋ง ทางกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงควบคุมตัว นายดมิทรี พร้อมนำตัวไปสอบปากคำ ที่ สภ.เกาะสมุย ในเบื้องต้น ผู้ต้องหาไม่ยอมให้การใดๆ จึงได้ทำบันทึกจับกุม และ นำส่ง พงส.สภ.ฉลอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานว่า สำหรับผู้ต้องหารายนี้ ได้ก่อคดีในลักษณะ ติดต่อล่อลวงนัดเพื่อนร่วมชาติ มาให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งปล้นทรัพย์เป็นเงินคลิปโต โดยมี ผู้เสียหาย ชื่อ MR.ALEKSANDR อายุ 28 ปี สัญชาติ รัสเซีย ได้ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ที่ สภ.ฉลอง พร้อมแจ้งว่า เมื่อ วันที่ 26 ส.ค. 68 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มี MR.DMITRII GLUSHKO อายุ 26 ปี สัญชาติรัสเซีย ใช้เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ MR.ALEKSANDR ให้ออกไปพบที่บ้านในโครงการ แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใน ซอยกลุ่มยาง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุม แนะนำ การลงทุนในธุรกิจ
ผู้เสียหายจึงได้เดินทางไปหา MR.DMITRII GLUSHKO แต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบ MR.DMITRII GLUSHKO แต่ได้พบกับกลุ่ม ชายชาวต่างชาติ จำนวน 4 คน คาดว่าเป็นชาวรัสเซีย ซึ่งผู้เสีหยายไม่เคยรู้จัก หรือ เห็นหน้ากันมาก่อน กลุ่มชายดังกล่าว ได้เข้ามาทำร้ายร่างกาย MR.ALEKSANDR จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นกลุ่มชายดังกล่าวได้กักตัว ไว้ภายในบ้าน แล้วได้ข่มขู่ให้โอนเงินให้ จนทำให้เกิดความหวาดกลัว จึงได้ยินยอม ที่จะโอนเงินให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ด้วยการโอนผ่านแอพพลิเคชั่น TRONSCAN และ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร รวมเป็นเงินจำนวน 35,000 USDT หรือประมาณ 1,225,000 บาทไทย เมื่อผู้เสียหายโอนเงิน ให้แล้ว กลุ่มคนดังกล่าวจึงได้ปล่อยตัวเสียหาย ออกมา
จากนั้น MR.ALEKSANDR ผู้เสียหาย จึงได้ เดินทาง แจ้งความร้องทุกข์ กับ ร.ต.อ. อรรถ พยายาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ในขณะที่แนวทางการสืบสวน ของ ตม.มีรายงานว่า กลุ่มคนร้าย ประมาณ 4 ราย ที่ร่วมกันก่อเหตุ หลังจากก่อเหตุได้แยกย้ายกันหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ส่วน MR.DMITRII GLUSHKO คาดว่าเป็นนกต่อ ให้เพื่อนแก๊งเพื่อนร่วมชาติปล้นเพื่อนสนิท ก่อนแยกย้ายหลบหนีมาจนมุมที่เกาะสมุย