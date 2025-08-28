เริ่มแล้ว! เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568 จุดพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย จัดงาน “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568” (Pakk Taii Design Week 2025 : PTDW2025) ภายใต้แนวคิด “South Paradise – มาใต้ บายใจให้ถึงหวัน” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ CEA รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างคึกคัก
งานเทศกาลฯ นี่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อตอกย้ำศักยภาพของ 14 จังหวัดภาคใต้ ในการก้าวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยตลอด 11 วันของการจัดงานมีกิจกรรมกว่า 160 โปรแกรม จากนักสร้างสรรค์กว่า 250 คน ครอบคลุมหลากหลายแขนง อาทิ นิทรรศการ งานออกแบบ แฟชั่น อาหาร ศิลปะการแสดง แสงสีเสียง เวิร์กช็อป และตลาดนักสร้างสรรค์ พร้อมความร่วมมือจากเทศกาลระดับนานาชาติ George Town Festival 2025 ประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติกว่า 200,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีนำเสนอผลงานของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ศิลปิน และชุมชนในท้องถิ่นให้ได้พัฒนาความร่วมมือ เกิดการต่อยอดธุรกิจ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาและวิถีชีวิตภาคใต้ที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เปิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมกันผลักดันภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเวทีโลก