เวทีแบตเตอรี่อาเซียน 2025 ที่ภูเก็ต เปิดเครือข่ายความปลอดภัย ABSN ขับเคลื่อนมาตรฐาน–อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาคมเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 5 องค์กรด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน จัดประชุมแบตเตอรี่อาเซียน 2025 ที่ภูเก็ต เปิดเครือข่ายความปลอดภัย ABSN ขับเคลื่อนมาตรฐาน–อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด
การประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ อาเซียน (ASEAN Battery Technology Conference: ABTC) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่โรงแรม SAii Laguna ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมกว่า 340 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแห่งประเทศไทย (TESTA) ร่วมกับ 5 องค์กรด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน ไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว เครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่อาเซียน (ASEAN Battery Safety Network: ABSN)
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ
นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จากการเป็นฐานประกอบรถ EV ไปสู่การผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ระดับเซลล์ พร้อมด้วยกฎหมายจัดการของเสียหมุนเวียนและความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผลักดันประเทศสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดในเอเชีย
ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวเสริมว่า ABTC 2025 เป็นเวทีที่รวบรวมทั้งนักวิชาการ ผู้นำอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานในอนาคต
Dr. Sing Yang Chiam ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค Singapore Battery Consortium และตัวแทน ABSN กล่าวว่า การจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่อาเซียน ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างมาตรฐานร่วม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความปลอดภัยของแบตเตอรี่ และยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในภูมิภาค
ด้าน Dr. Rezal Khairi Bin Ahmad ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NanoMalaysia Berhad กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้แสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของอาเซียน ที่ไม่เพียงนำเข้าเทคโนโลยี แต่ยังพัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่ขั้นสูงด้วยตนเอง สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน และวางรากฐานตลาดภูมิภาครวมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
การประชุมยังมีปาฐกถาพิเศษโดย Prof. M. Stanley Whittingham เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมี รวมถึงพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 5 ฉบับ ครอบคลุมความร่วมมือด้านแบตเตอรี่สลับเปลี่ยนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่าย และการวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตต พร้อมการเปิดตัว White Paper ว่าด้วยทิศทางระบบนิเวศแบตเตอรี่ในอาเซียน
การประชุม ABTC ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน