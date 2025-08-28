ดาโต๊ะ รัฐเนกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมสวนทุเรียนเบตง

ยะลา – ดาโต๊ะ รัฐเนกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมสวนทุเรียนเบตงพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนชมสาธิตการเก็บทุเรียน การดำเนินงานแปลงต้นแบบ ของนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน แปลงใหญ่ตำบลตาเนาะแมเราะ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ดาโต๊ะ ฮัจญ์ มูฮัมหมัด บิน อับดุลเลาะห์ ดาโต๊ะ รัฐเนกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อพบปะพูดคุยกับนายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน แปลงใหญ่ เกี่ยวกับสถานการณ์ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน เงาะ และมังคุด และรับชมสาธิตการเก็บทุเรียน รวมถึงการดำเนินงานแปลงต้นแบบ โดยมี นายกิตติ โศภาโภคทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ และพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการสาธิตการเก็บทุเรียนและการดำเนินงานแปลงต้นแบบทุเรียน
นายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ เจ้าของสวนเฮียเต๋อ ทุเรียนเบตง เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพทุเรียน อย่างฤดูที่ผ่าน ผลผลิตรอบที่ขายส่งออกกว่า 18 ตัน พบหนอนในผลทุเรียน แค่ 7-8 ลูก จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการนำไปขยายผลในการผลิตทุเรียนคุณภาพ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทุเรียนเบตงเกือบทุกสายพันธุ์ หรือผลไม้ มีคุณภาพ เช่น มังคุด เงาะ จะมีรสชาติที่ดี ปัจจัยหนึ่งคืออำเภอเบตงมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และมีที่ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาสันกาลาคีรี มีลักษณะคล้ายหัวหอกพุ่งไปอยู่ในดินแดนของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงเนินเขา ลุ่มน้ำ พื้นที่ทั่วไปสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 ฟุต ตัวเมืองเบตงอยู่ห่างจากด่านชายแดนเบตงเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า เป็นเมืองหน้าด่านที่จะนำสินค้าเข้าออกไปยังท่าเรือน้ำลึกปีนัง ของประเทศมาเลเซีย สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ประมาณ 27.5-28.5 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,281.6 มิลลิเมตร ต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 135 วัน ต่อปี การปลูกทุเรียนในเบตงจึงมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์หลายอย่างที่แตกต่างจากอำเภออื่นๆ เช่น พื้นที่สูง อากาศหนาวเย็น มีสายหมอก และมีบ่อน้ำร้อน เป็นต้น
นายวิสุทธิ์ เปิดเผยอีกว่า ส่วนเป้าหมายของการทำสวนทุเรียนคือผลิตทุเรียนเกรดคุณภาพดีพรีเมี่ยม เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของตลาด สวนทางสวนเราการันตีเรื่องความอร่อย ทำให้ลูกค้าเชื่อถือมาก เช่น มูซานคิง ขายกิโลกรัมละ 600 บาท เมื่อปีที่แล้วก็ขายหมดเพราะคุณภาพทุเรียนเราดีและอยากให้รายอื่นๆ มีการผลิตเกรดคุณภาพกันมากๆ จะได้เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนเบตง
ส่วนการผลิตทุเรียนจังหวัดยะลาเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมามีพื้นที่ปลูกรวม 105,401 ไร่เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2566 ร้อยละ 9.53 พื้นที่ที่ให้ผลผลิต จำนวน 73,382 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 9.87 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 73,358 ตัน อำเภอที่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่อำเภอเบตง เนื่องจากระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรทำการปลูกทุเรียนทดแทน ยางพารา ลองกอง และเงาะ โดยผลผลิตทุเรียนรุ่นแรกพันธุ์เบา เช่น มูซังคิง โอฉี่ (หนามดำ) จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเอนมิถุนายน ส่วนทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นพันธุ์หนักรุ่นแรกจะเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมิถุนายน และช่วงที่มีปริมาณทุเรียนหมอนทองออกสู่ตลาดจำนวนมากคือช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - กลางเดือนสิงหาคม และคาดว่าปีนี้ทุเรียนจะทยอยเก็บเกี่ยวได้ถึงต้นเดือนตุลาคม