เจ้าท่าร่วมกับประมงและตำรวจน้ำออกเรือร่วมรื้อโพงพางในทะเลสาบสงขลาเพิ่มอีก 15 เสา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จ.สงขลาร่วมกับประมงและตำรวจน้ำออกปฏิบัติการรื้อเสาโพงพางที่ยังตกค้างในทะเลสาบสงขลาทั้งสิ้น 3 แถว 15 เสา ไร้กลุ่มประมงออกมาต่อต้าน
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 06.00 น. นายภาณุ ภาศักดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (ผสบ.4) และ นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (ผจภ.4) จังหวัดสงขลา (ผจภ. 4 (สข.)) มอบหมายให้เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน สบ.4 และ จภ.4 (สข.) ร่วมบูรณาการกับกองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ (สถานีตำรวจน้ำสงขลา) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา ปฏิบัติการรื้อถอนโพงพางที่ยังคงเสี่ยงอันตราย กีดขวางร่องน้ำ ทางเรือ
ปฏิบัติการดังกล่าวใช้เรือจำนวน 4 ลำ คือ เรือเจ้าท่า 225 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 190 เรือตรวจการณ์ประมง 225 และเรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ 325 ออกรื้อถอนเสาโพงพางที่ยังตกค้างในทะเลสาบสงขลาจากการรื้อถอนที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ที่รื้อต่อจำนวน 3 แถว จำนวนประมาณ 15 เสา บางเสาเป็นต้นตาลขนาดใหญ่และไม้ชะโอนลักษณะผุผัง มีตาอวนและเชือกผูกต่อกันระหว่างเสาทำให้การรื้อถอนใช้เวลานานและต้องระมัดระวังในการถอนพอสมควรในแต่ละเสา
บริเวณที่ทำการรื้อถอนเป็นแนวเดิมที่ตกค้างบริเวณร้านอาหารซีเบสท์แพขนานยนต์ หลังที่ทำการไปรษณีย์สงขลา และหลังท่าเรือหะริน 2 การดำเนินการวันนี้รื้อถอนเสาโพงพางที่ตกค้างจากการรื้อถอนครั้งที่ผ่านมาได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้ลากเสาโพงพางมาเก็บไว้ที่ท่าเรือเจ้าท่าเพื่อป้องกันการนำกลับเอามาใช้ใหม่ของกลุ่มประมงโพงพาง
อย่างไรก็ตาม ในการรื้อถอนครั้งนี้ไม่มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการทำโพงพางเหมือนที่เคยออกมาขัดขวาง ภายหลังจากการรื้อถอนไม่พบเสาโพงพางที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำในระยะร่องน้ำเดินเรือ ทัศนยภาพในทะเลสาบเปลี่ยนไปจากเดิม