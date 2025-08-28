งามใส้! รวบหนุ่มอส.สำรอง ค้ายา – ครอบครองอาวุธปืน พบราคาขายยาโครตถุก เม็ดละแค่ 10 บาท

พังงา – งามไส้! รวบหนึ่มหนุ่มอส.สำรอง หลังวางแผนล่อซื้อ ในพื้นเขาหลัก จ.พังงา พบครอบครองอาวุธปืนเพียบ เจ้าหน้าที่ สืบทราบว่า มีพฤติการณ์พกพาอาวุธปืนและลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว ราคาโครตถูกเม็ดละ 10 บาท
วันนี้ (27 สิงหาคม 2568) ภายใต้การอำนวยการของ นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นำโดย พ.ต.ท.สมเกียรติ ฤทธิเดช สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา ร่วมกับตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 และ สภ.เขาหลัก นำกำลังวางแผนเข้าจับกุมนาย “ฟิวส์” (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายฟิวส์ ซึ่งมีบัตรเป็น อส.สำรอง ของอำเภอตะกั่วป่า มีพฤติการณ์พกพาอาวุธปืนและลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อยาบ้า จำนวน 2 มัด หรือ ประมาณ 4,000 เม็ด มูลค่า 40,000 บาท บริเวณริมถนนเพชรเกษม ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายฟิวส์ ได้ส่งมอบของกลางให้กับสายลับ ก่อนรีบขับรถกระบะหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างกระชั้นชิด จนสามารถสกัดจับได้ที่หน้าที่พักสายตรวจ สภ.เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า พร้อมตรวจยึดยาบ้าของกลางและอาวุธปืนจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อการค้า อันเป็นการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และกระทำโดยมีอาวุธ พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังการสอบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท้ายเหมือง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามไปที่นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า ทราบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง เป็นพลเรือนที่สมัครใจเข้ารับการฝึกฝนเพื่อเป็นกำลังสำรองของกองอาสารักษาดินแดน โดยยังไม่ได้เข้ารับการบรรจุในอัตรากำลังประจำ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายนี้ ตนเองไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นอส.สำรองในยุคที่ตนเองเป็นนายอำเภอตะกั่วป่า