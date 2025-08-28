ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชวนสัมผัสเสน่ห์สงขลารูปแบบใหม่กับความเย็น -15 °C ในงาน Vijit @Hat Yai “เสน่ห์ไทย ICE DOME” ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 21 กันยายน 2568 เวลา 11.00 – 21.00 น.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนมาสัมผัสความหนาวจัดจ้านได้แบบเย็นสุดขั้ว ในอุณหภูมิ -15°C กับงาน Vijit @Hat Yai “เสน่ห์ไทย ICE DOME” ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 21 กันยายน 2568 เวลา 11.00 – 21.00 น. ซึ่งเป็นการเผยเสน่ห์ไทยในรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดโลกน้ำแข็งขนาดมหึมา ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักขนาดมหึมา เพื่อนำเสนอความงดงามด้านประเพณี ศิลปะ และสถาปัตยกรรมผ่านรูปทรงแลนด์มาร์คสำคัญ และตัวละครในวรรณคดีที่เป็นไอคอนนิค และสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทย รวมถึงยังมีคาราวานร้านค้าร้านอาหารสุดปังทั่วทั้งงาน พร้อมโชว์การแสดงแกะสลักประติมากรรมน้ำแข็งในทุกๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์
ชวนมาเปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแฟนตาซีเหนือจิตนาการกับ 7 จุดการแสดง ประกอบด้วย
จุดที่ 1 ใต้สายธาราศิลป์ การแสดง Immersive สายน้ำไหล สัมผัสพลังแห่งการไหลเวียนของศิลป์ ผ่านเทคนิค Projection สุดตระการตา
จุดที่ 2 เสน่ห์ไทย ICE DOME ประติมากรรมน้ำแข็งมหึมา ที่แกะสลักลวดลายสุดอลังการกลางโดมยักษ์ ที่อุณหภูมิความเย็นติดลบ -15°C เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.
จุดที่ 3 จรัสแสงธารานภาพราว โชว์แสงน้ำพุกลางทะเลสาบ ไปพร้อมกับจังหวะของแสงกับเสียง ที่สื่อถึงความพลิ้วไหวแบบไทยๆ
จุดที่ 4 มนต์เสน่ห์สวนแสงใต้ - สวนแสงไฟสุดโรแมนติก ริมทางเดินริมน้ำ
จุดที่ 5 บารมีแสงศิลป์ - แสง สี สะท้อนศิลป์กลางเกาะน้ำ ถ่ายทอดความศรัทธา ผ่านศิลปะ
จุดที่ 6 สวนสนุกแสงตระการตา - สนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยสีสันและแสงไฟ ที่สร้างความสนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
และ จุดที่ 7 งามแสงบุษบาพฤกษาศิลป์ - พฤกษาแฟนตาซีในสวนสัตว์จำลอง ที่เต็มไปด้วยแสงไฟสะท้อนความงามของธรรมชาติแบบเหนือจินตนาการ คาราวานร้านค้าสุดปัง 40 ร้านค้าทั่วทั้งงาน
ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากถึง 720 ล้านบาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” สามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome และเฟซบุ๊ก : Thailand Festival หรือช่องทาง Tiktok : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome