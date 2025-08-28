มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดงาน “International Day 2025 – Cultural Carnival”

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม International Day 2025 ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม “Cultural Carnival” ระหว่างวันที่ 27–28 สิงหาคม 2568 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษา และเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้แทนต่างประเทศและมหาวิทยาลัยพันธมิตรเข้าร่วมกว่า 500 คน
บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น เต็มไปด้วยสีสันทางดนตรี ศิลปะ และภาษา สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองในเวทีระดับนานาชาติ