ด่วน! ตร.พบศพถูกฆ่าฝังดินกลางหุบเขาช้างกลาง คาดเป็นร่างของ “ฟิล์ม หลักช้าง” ที่ถูกอุ้มฆ่า

นครศรีธรรมราช – ตำรวจพบศพถูกฆ่าฝังกลางหุบเขาช้างหลาง ท้องที่หมู่ 12 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช คาดเป็นศพของ “ฟิล์ม หลักช้าง” หนึ่งในขบวนการค้ายาที่ถูกอุ้มฆ่าฝังดิน
วันนี้ (28 ส.ค.) หลังจากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 45 วันของตำรวจ สภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช และชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ติดตามค้นหา นายปฎิพล พิทักษ์ หรือ “ฟิล์ม หลักช้าง” อายุ 36 ปี ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมเบื้องหลังจากการตามสังหารล้างหนี้เบี้ยวยาบ้า 21 มัด จำนวน 42,000 เม็ด
ล่าสุด พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก.สภ.ช้างกลาง นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนสายตรวจ และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณหุบเขาบ้านหน้าเหมน ท้องที่หมู่ 12 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากพบข้อมูลว่าขบวนการค้ายาที่เกี่ยวข้องได้อุ้ม นายปฏิพล หรือฟิล์ม หลักช้าง มาสังหารและขุดหลุมฝังไว้ที่บริเวณเนินเขาใกล้สวนทุเรียนของชาวบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยคล้ายเครื่องจักรหนักขุดดิน และการสืบสวนของตำรวจสามารถระบุจุดฝังได้จึงทำการขุดลึกลงไปกว่า 1 เมตร ก่อนพบศพถูกห่อด้วยผ้าคล้ายผ้าห่มพร้อมเชือกไนล่อน มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยอย่างรุนแรง ตำรวจได้เก็บหลักฐานในหลุมที่พบอย่างละเอียดทั้งเชือกและเศษวัตถุพยานบางอย่างเพื่อเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ตำรวจและหน่วยกู้ภัยอยู่ในระหว่าการกู้ร่างขึ้นมาจากหลุม
คดีนี้สืบเนื่องจาก นายประเสริฐ พิทักษ์ พ่อของ นายปฏิพล ได้เข้าแจ้งความการหายตัวไปของลูกชายตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 68 โดยจุดเกิดเหตุที่มีการอุ้มหายตัวไปเหตุเกิดที่บ้านของภรรยาในเขตตำบลช้างกลาง โดยการสืบสวนของตำรวจอย่างต่อเนื่องต่อมาจนพบว่าดการหายตัวไปนั้นเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดที่ นายปฏิพล เข้าไปเกี่ยวข้อง จากการหักหลังเรื่องยาเสพติด การขยายผลต่อมาตำรวจสามาถรยึดยาเสพติดได้กว่า 300,000 เม็ดในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดพบศพ เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน แต่ตำรวจยังค้นหาร่างของ นายปฏิพล ไม่พบ จนกระทั่งมีการสืบสวนเรื่องมาจนมาพบจุดฝังร่างของ นายปฏิพล ที่อยู่ไม่ห่างจากจุดพบยาเสพติดก่อนหน้านี้
ขณะนี้ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก.สภ.ช้างกลาง ได้เร่งรวบรวมข้อมูลและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าตรงกับ นายปฏิพล หรือไม่ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ มีการรวบรวมไว้จนครบถ้วนแล้ว สามารถระบุผู้เกี่ยวโยงได้ทั้งหมด รวมทั้งมีการตรวจยึดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและหายตัวของ นายปฏิพล ไว้ด้วยแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวได้หลบหนี หากยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว สามารถขอหมายจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ทันที