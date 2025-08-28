สว.สงขลาจี้ “มหาดไทย” แก้ปมอิทธิพลท้องถิ่นเอี่ยวบีอาร์เอ็นรีดค่าคุ้มครองธุรกิจชายแดนใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ไชยยงค์” สว.สงขลาจี้มหาดไทยเร่งแก้ปัญหากลุ่มอิทธิพลท้องที่ ท้องถิ่นเอี่ยว “บีอาร์เอ็น” เรียกค่าคุ้มครองผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยสัปดาห์เดียวมีโรงงานและผู้รับเหมาถูกวางเพลิงวางระเบิด 3 ราย หลังไม่จ่ายค่าคุ้มครอง
วันนี้ (28 ส.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว.สงขลา เปิดเผยว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นจะมีเป้าหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว ยังมีการวางเพลิงวางระเบิดโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ที่ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส วางเพลิงวางระเบิดบริษัท เหมืองแร่เอเชีย จำกัด ในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และวางเพลิงเครื่องจักรกลของบริษัทซามะสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างแหล่งน้ำของชลประทาน ใน ต.ปล่องหอย อ.กระพ้อ จ.ปัตตานี ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่เหมืองแร่เอเชียมีคนงานถูกระเบิดขาขาด 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
“แสดงให้เห็นว่าบีอาร์เอ็นมีเป้าหมายในการทำลายเศรษฐกิจ การลงทุนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้แก่เจ้าของกิจการ ผู้ลงทุนรายอื่นๆ เป็นอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าธุรกิจของตนเองจะถูกวางเพลิงวางระเบิดเมื่อไหร่ และมีผู้ประกอบการหลายรายได้ร้องทุกข์มายังสมาชิกวุฒิสภาให้เรียกร้องต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ ก่อนที่อุตสาหกรรมในพื้นที่จะกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์”
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ผู้ร้องทุกข์กับสมาชิกวุฒิสภาได้ให้รายละเอียดว่า หลังการก่อเหตุ บีอาร์เอ็นได้แขวนป้ายผ้าที่มีข้อความว่า การก่อการร้ายต่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ครั้งนี้เป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้แก่ประชาชน ไม่ให้ถูกนายทุนเข้ามาหาประโยชน์กับทรัพยากรในพื้นที่ ห้ามไม่ให้ขุดดิน หิน และทำเหมืองแร่ แสดงให้เห็นว่ากิจการที่เกี่ยวกับการขุดดิน เหมืองหิน เหมืองแร่ จะถูกวางเพลิงวางระเบิดเพื่อให้เสียหายและหยุดกิจการ
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายข่าวในพื้นที่คือ ก่อนที่จะมีการวางเพลิงวางระเบิดต่อเป้าหมาย มีการเรียกค่าคุ้มครองจากแนวร่วมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น แต่เจ้าของกิจการยังไม่ได้ตอบตกลง และบางรายได้แจ้งให้หน่วยงานความมั่นคงได้รับทราบ บางรายไม่จ่ายเพราะเป็นคนในพื้นที่ เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น และเป็นนักการเมืองท้องถิ่น จึงถูกกองกำลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็นวางเพลิงและวางระเบิดเพื่อแสดงถึงอิทธิพล และต้องการให้ผู้ประกอบการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปกป้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้
รวมทั้งการทำลายเศรษฐกิจ การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 1 ใน 5 นโยบายของบีอาร์เอ็นที่มีการประกาศเป็นธงนำ ทั้งการมุ่งเป้าก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเป้าก่อเหตุต่อการลงทุนของภาคเอกชน มุ่งเป้าก่อเหตุทำลายสาธารณูปโภคที่เป็นของรัฐ มุ่งเป้าก่อเหตุต่อสถานที่ราชการที่เป็นสัญลักษณ์ของการปกครอง และมุ่งเป้าการก่อเหตุเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของอำนาจรัฐในพื้นที่
“ที่สำคัญการเรียกค่าคุ้มครองมีคนของรัฐในพื้นที่เป็นแนวร่วมของบีอาร์เอ็น ซึ่งคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดยตรง เป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการในการแก้ปัญหา จึงขอเรียกร้องให้นายภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มีมาตรการ ทั้งในการให้การป้องกันอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งการค้า การลงทุน อย่าให้ถูกวางเพลิงวางระเบิดเกิดขึ้น และให้ตรวจสอบเอาผิดกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้มีอิทธิพลที่เป็นคนของนักการเมือง ซึ่งมีส่วนในการเป็นเครือข่ายของบีอาร์เอ็นในการเรียกค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”