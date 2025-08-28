คนร้ายซุ่มยิง “จอส พานหมวย” ลูกชายเจ้าของร้านอาหารที่พัทลุงเจ็บสาหัส

พัทลุง – เกิดเหตุคนร้ายซุ่มยิง “จอส พานหมวย” ลูกชายเจ้าของร้านอาหารกลางดึก กระสุนฝังแผ่นหลังอาการสาหัส เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ลำสินธิ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
วานนี้ (27 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงเจ้าของร้านขายพืชกระท่อมได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุเกิดภายในร้านขายพืชกระท่อม หน้าร้านอาหารครัวคุณอ้อย ท้องที่ หมู่ 1 ต.ลำสินธิ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกองเลือดบนพื้น รองเท้าแตะ และซองใส่อาวุธปืนตกกระจัดกระจาย ผ้าใบใสรอบร้านถูกกระสุนทะลุเป็นรู และพบผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อ นายพทัญญ ขุนฤทธิ์ หรือ จอส พานหมวย อายุ 28 ปี เจ้าของร้าน ถูกยิงเข้ากลางแผ่นหลัง 1 นัด ขณะนั่งเล่นโทรศัพท์กับเพื่อนรวม 6 คน
ขณะเพื่อนผู้บาดเจ็บเผยว่า หลังเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด โกจอส ได้ล้มลง จึงต่างรีบช่วยกันพาตัวไปส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งอยู่ห่างเพียง 500 เมตร ก่อนแพทย์ส่งต่อโรงพยาบาลพัทลุง เนื่องจากกระสุนยังฝังในแผ่นหลัง จำเป็นต้องผ่าตัดเป็นการด่วน
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นตำรวจคาดว่า คนร้ายน่าจะใช้อาวุธปืนขนาด .22 ซุ่มยิงมาจากป่ารกฝั่งตรงข้ามถนน ส่วนมูลเหตุอาจเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือประเด็นอื่น เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวน โดยพบประวัติ นายพทัญญ ขุนฤทธิ์ นั้นเคยก่อเหตุพยายามยามฆ่าในพื้นที่ใกล้บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ และคดียังอยู่ในชั้นศาล