“ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ผนึกกำลังรัฐ–เอกชน สร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง B2C และ B2B

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต ททท. สำนักงานภูเก็ต และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” หวังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ระหว่าง วันที่ 21–24 ส.ค. ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต ททท. สำนักงานภูเก็ต และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) นำผู้ประกอบการกว่า 22 ราย เข้าร่วมงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำเสนอแพ็กเกจที่พักและท่องเที่ยวพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุด 60% ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
ต่อด้วยกิจกรรม “Phuket Ded Tang Koh” Roadshow B2B Networking วันที่ 25 ส.ค. ณ โรงแรม The Landmark Bangkok โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตกว่า 45 ราย ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการแก่พันธมิตรธุรกิจจากกรุงเทพฯ และ พื้นที่ใกล้เคียงกว่า 60 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจรจาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว
ซึ่งนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม คณะกรรมการบริหาร ททท. และ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจของภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดงานลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
นางสาวสุรัติวดี เพชรเรียง ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (TCEB) ได้นำเสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) จังหวัดภูเก็ต โดยเน้นถึงความพร้อมของภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทาง สถานที่จัดประชุม ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า พร้อมแสดงแนวทางการส่งเสริมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนไมซ์เมืองภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน
กิจกรรมในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตกว่า 45 ราย ได้นำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และกิจกรรมหลากหลาย แก่เอเย่นต์และพันธมิตรธุรกิจจากกรุงเทพฯ และ พื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมกว่า 60 ราย มีการเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า บริการ โปรโมชั่น รวมถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อกระตุ้นตลาด
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง