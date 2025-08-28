อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ติดตั้งทุ่นเตือนชะลอเรือ คุ้มครองพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก หลังพบเข้ามาหากินในพื้นที่

พังงา – อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ปักแนวเขตและติดตั้งทุ่น แจ้งเตือนให้เรือชะลอความเร็วในจุดเสี่ยง รอบ “เกาะพระอาดเฒ่า” และพื้นที่โดยรอบ หลังพบพะยูนมาหากิน
นายปภาวิน หยังหลัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พร้อมด้วยนายกวี เนาวคุณ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่ปักแนวเขตและติดตั้งทุ่นแจ้งเตือนให้เรือชะลอความเร็วในจุดเสี่ยง รอบ “เกาะพระอาดเฒ่า” และพื้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะเป็นแหล่งหากินของพะยูน เพื่อป้องกันอันตรายจากเรือที่สัญจรไปมาในพื้นที่ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) ได้บินสำรวจประชากรพะยูนด้วยอากาศยานไร้คนขับ และตรวจพบพะยูน 1 ตัว กำลังกินหญ้าทะเลบริเวณเกาะพระอาดเฒ่า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ดี
นายปภาวิน หยังหลัง เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ให้ความสำคัญในมาตรการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่ หลังจากได้รับแจ้งว่า พบพะยูนโผล่ว่ายหากินในพื้นที่เกาะพระอาดเฒ่า จึงนำเจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งทุ่นเตือนให้เรือชะลอความเร็วในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลและเส้นทางอพยพของพะยูน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้บินโดรนสำรวจแนวหญ้าทะเลเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป