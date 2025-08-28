ยิ่งใหญ่และสวยงาม! เทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม “เทศกาลเณศจตุรถี” ครั้งแรกและประวัติศาสตร์ของภูเก็ต เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งเทศกาลพระพิฆเนศ กระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยขบวนแห่พระพิฆเนศปางดั๊กดูเศษฐ์ ที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับขบวนกลองมงคล Dhol Tasha
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 สิงหาคม2568 เทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ หาเราไวย์ จ.ภูเก็ต จัดขบวนแห่ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม ของเทศกาลคเณศจตุรถี ด้วยการอัญเชิญองค์พระพิฆเนศปางดั๊กดูเศษฐ์ (ปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลก) ออกจากเทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ มาแห่ยังย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาค รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นางสาวปภัสสร มีปา ผู้บริหารบริษัท ภูเก็ตไนน์ และเทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วม อย่างคับคั่งตลอดเส้นทางและลานแยกชาร์เตอร์ เมืองเก่าภูเก็ต
เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งเทศกาลพระพิฆเนศ และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และสร้างสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณ ระหว่างไทยและอินเดีย
งานเทศกาล “คเณศจตุรถี” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ตามแบบฉบับวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศอินเดีย ซึ่งงานคเณศจตุรถี ถือเป็นงานประจำปีที่ผู้ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศต่างรอคอยที่จะเข้าร่วมให้ได้สักครั้งในชีวิต เพื่อความมงคลและความสำเร็จ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูที่สืบทอดกันมากว่า 135 ปี
ภายในงานตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่กลองมงคล Dhol Tasha ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลคเณศจตุรถี เชื่อกันว่าเป็นเสียงทำนองที่จะส่งถึงองค์พระพิฆเนศ ดังกระหึ่มทั่วทั้งเกาะภูเก็ต บินตรงจากเมืองมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ชมความวิจิตรงดงามของทรายสี Rangoli ที่ใช้ฝีมือชาวอินเดีย โรยด้วยความปราณีต เป็นสัญลักษณ์ ของโชคลาภความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นมงคล ในการต้อนรับองค์พระพิฆเนศเข้าสู่สถานที่บูชา ใจกลางแลนด์มาร์คของเกาะภูเก็ต ตรงบริเวณธนาคารชาร์เตอร์
ภายในงานยังมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด กว่า 200,000 ดอก เปรียบเสมือนดอกไม้แห่งความศรัทธา ที่ผู้คนร่วมมอบถวายแด่องค์พระพิฆเนศ ผู้ประทานความสำเร็จและความมั่งคั่ง ท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมงานนับหมื่นคน โดยมี ดาราศิลปินระดับประเทศ องค์กรภาครัฐและเอกชน สมาคมฯ ชมรมฯ ในเกาะภูเก็ต ต่างแต่งกายด้วยชุดอินเดีย สีสันสดใสพร้อมใจกัน ร่วมโปรยดอกไม้สด แด่องค์พระพิฆเนศตลอดเส้นทางแห่อย่างงดงาม
สำหรับเทศกาลคเณศจตุรถีในปีนี้ เทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2568 โดยทางเทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ หาดราไวย์ ยังได้จัดให้มีพิธีมงคลต่างๆ อันเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ดังนี้ 28 ส.ค. พบกับพิธีขอพรให้กับสตรี 29 ส.ค. พบกับการแสดงมหากาล 30 ส.ค. พบกับพิธีถวายภัตตาหาร 56 ชนิดและบทสวดอารตีสุดยิ่งใหญ่ และ 31 ส.ค. พิธีส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศกลับสู่จักรวาล ทางสายน้ำ (ลงทะเล ณ หาดราไวย์ )