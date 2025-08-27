คนผิดต้องรับโทษ นทท.ถ่มน้ำลาย - ทำร้าย ไลฟ์การ์ด เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การทำร้าย แต่เหยีบย่ำศักดิ์ศรีคนไทยด้วย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เดือด! ต่างชาติทำร้าย - ถ่มน้ำลาย ใส่ไลฟ์การ์ด หลังห้ามลงเล่นน้ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ทำร้ายไลฟ์การ์ด แต่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนไทย เชื่อไม่ส่งผลกระทบต่อความสำพันธ์ระหว่างประเทศ แต่คนผิดต้องได้รับโทษ
นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวถึงเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ไลฟืการ์ด ถูกนักท่องเที่ยวถ่มน้ำลายใส่ และ รุมทำร้ายร่างกาย จนเกิดการตะลุมบอลกัน ระหว่างไลฟ์การ์ด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่พอใจ ที่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดห้ามไม่ให้ลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีการปักธงแดง และเป็นช่วงของการปิดหาด ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่มีข่าวออกไป ซึ่งสาเหตุหลักๆของการทำร้ายเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด นั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ไปห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเล่น้ำในช่วงที่ปิดหาดเพราะเป็นช่วงเย็นและลมแรง รวมทั้งเป็นจุดที่มีการปักธงแดง ห้ามลงเล่นน้ำอยู่แล้ว
นายเทมส์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมีการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำในจุดที่ห้ามเล่น ซึ่งหาดในหานเป็นชายหาดที่มีคลื่นแรงและมีร่องน้ำที่อันตรายอยู่หลายจุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะรู้ดี เมื่อเห็นว่าบริเวณจุดที่เป็นร่องน้ำมีความเสี่ยงก็จะปักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ สิ่งที่ตามมาคือการโวยวายของนักท่องเที่ยวที่ไม่พอใจ ว่าทำไมไม่ให้เล่น ในขณะที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าถ้าลงเล่นในจุดที่มีธงแดงโอกาศที่จะถูกคลื่นลากออกไปกลางทะเลมีสูงมาก และอันตรายถึงชีวิต
แต่ครั้งนี้หลังจากมีการห้ามปราย นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจ จนถึงขั้นถ่มน้ำลายใส่ ทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณหน้าหาด ซึ่งเรื่องในนี้มุมของทางเทศบาลตำบลราไวย์บอกเลยว่าเป็นการกระทำที่รับไม่ได้ และ คงจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย
นายเทมส์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าให้เรื่องนี้จบไปโดยมีการชดเชยค่าเสียหาย เรื่องนี้ถือว่าเป็นดาบ 2 คม ถ้าเจ้าหน้าที่รับเง่นแล้วจบเรื่อง ก็จะมีพูดกันไปต่างๆนานา ว่าเอาเงินฟาดหัวก็จบแล้ว นักท่องเที่ยวจะทำอะไรก็ได้ ซึ่งสวนทางกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ความจริงแล้ว คนที่ทำผิดก็ต้องได้รับโทษ และอย่าปล่อยให้ออกจากประเทศโดยที่ไม่ยังไม่ได้รับโทษ ซึ่งเรื่องนี้ตนก็กังวล เพอถึงเวลาคนทำผิดหายไปแล้ว สุดท้ายศักดิ์ศรีของคนไทยก็จะโดนเหยียดหยามซึ่งเรื่องนี้อยากให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องที่ทางสถานทูตจะทำหนังสือขอโทษ เรื่องนี้ตนคิดว่าไม่น่าจะปถึงขั้นนั้น เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความผิดเฉพาะคน ไม่ใช้ความผิดระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับโทษคือคนที่ทำความผิด และจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเอง และ เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีคนไทย