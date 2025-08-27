มือปืนบุกยิงหนุ่มใหญ่ดับ ตร.คาดปมขัดแย่งเรื่องเช่าที่ดินวัด

สุราษฎร์ธานี – ดุจัด ! มือปืนปริศนา บุกจ่อหัวยิงหนุ่มใหญ่วัย 50 ดับ คาบ้านพัก ตำรวจคาดปมขัดแย้งที่ดิน ที่เช่าวัดอยู่อาศัย เบื้องต้นเชิญตัวหลานชายสอบเครียด
เมื่อ เวลา 09.30 น. (วันที่ 27 สิงหาคม 2568) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งมีคนถูกยิง ที่บ้านเลขที่ 28/4 ภายในซอย โค้งนิสสัน ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ต่อมา พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เรียน พ.ต.อ.พรณรงค์ การอรชัย ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ยศ ชาวเรา รอง ผกก.สืบสวน ร้อยเวรและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8 เข้าตรวจสอบจัดเก็บพยานหลักฐาน ในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ที่ถูกยิงทราบชื่อ คือ แอด ทองขำ อายุประมาณ 50 ปี ถูกยิงที่ศรีษะและลำตัว อาการสาหัส อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แต่ทนพิษบาดแผลไม่ใหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด .38 ที่ยิงแล้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ปลอก และ กระสุนปืนชนิดเดียวกันที่ยังไม่ได้ยิงตกอยู่จำนวน 1 นัด จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่ าผู้ตายกับญาติที่อยู่ในบริเวณเดียวกันมีปัญหาความขัดแย้งในที่ดินที่เช่าวัดประดู่อาศัยอยู่
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัว นายฟิวหลายชายคนตายที่มีบ้านอยู่บริเวณเดียวกันไปสอบปากคำ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนบรรดาญาติๆได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าปกติคนตายอยู่กับหลานกัน 2 คน ขณะเกิดเหตุได้ยิงเสียงดังคล้ายยางรถยนต์ระเบิดและไม่คิดว่าเป็นเสียงปืน