ตชด.434 พัทลุงบุกจับ 2 นักค้ายาบ้าพร้อมของกลางรวมกว่า 900 เม็ด

พัทลุง - ตชด.434 พัทลุงรวมทีมเข้าจับกุมผู้ค้ายาคาบ้านในพื้นที่ อ.กงหรา หลังชาวบ้านร้องเรียนเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ก่อนขยายผลจับเพิ่มได้อีก 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้ารวมกว่า 900 เม็ด
วันนี้ (27 ส.ค.) พ.ต.ต.พิทยาคม ธรรมพิทักษ์ ผบ.ร้อย ตชด.434 พัทลุง, ร.ต.ท.ชูศักดิ์ ชูทอง หน.ชปข.ร้อย ตชด.434 และ ร.ต.ท.กิตติชัย ส่งหล่อ หน.ชปส.ร้อย ตชด.434 เข้าจับกุม นายธวัชชัย เหล็มปาน หรือหวัด ที่บ้านในพื้นที่ ม.14 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 104 เม็ด หลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่า นายธวัชชัย แอบลักลอบขายยาบ้าให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ยามค่ำคืน ทั้งยังเปิดบ้านเป็นเหล่งมั่วสุมจนสร้างความรำคาญ
จากการสอบสวน นายธวัชชัย ให้การรับสารภาพว่า ยาบ้าทั้งหมดที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในครั้งนี้ รับมาจาก นางนุริยะ กรดดำ หรือหนู จากนั้นชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปยังบ้านของ นางนุริยะ เพื่อเข้าตรวจสอบตามคำให้การของ นายธวัชชัย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นบ้าน นางนุริยะ อยู่นั้น ได้สังเกตเห็น นายอรุณ หนูหนุด หรือม่อน อายุ 48 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ติดกับบ้าน นางรุริยะ โดยมีท่าทางมีพิรุธ ลุกลี้ลุกลนเดินเข้าออกภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสงสัยจึงเข้าตรวจสอบ ก่อนพบยาบ้าในกล่องใส่ไว้ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 800 เม็ด
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมด และได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กงหรา เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป