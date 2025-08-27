จับล๊อตใหญ่! ชุดสืบภูธรพังงาโชว์ผลงานเยี่ยม ขยายผลตามจับแก๊งขนยาเสพติดได้ยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด

พังงา - ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา โชว์ผลงานขยายผลตามจับแก๊งขนยาเสพติดได้ 4 คน ยาบ้า 230,000 เม็ด ขนจากต้นทาง จ.เชียงรายมากับรถทัวร์ลงสู่ภาคใต้ สกัดได้ที่สุราษฎร์ธานี
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 ,พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.พังงา,พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้ว ผกก.สส.ภ.จว.พังงา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.พังงา นำโดย พ.ต.ท.สมเกียรติ ฤทธิเดช สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 นำโดย พ.ต.ต.นราธิป สุขอนันต์ สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 (หน.ชป.นครศรีธรรมราช ,ชุดวิเคราะห์ ปพ.,ชุดขยายผลยาเสพติด ภ.8) นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมตัว นายกฤตภาส ฯ พร้อมยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 60,000 เม็ด น.ส.จิรภัทรา ฯ พร้อมยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 50,000 เม็ด Mr.Hatthida ฯ สัญชาติลาว พร้อมยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 60,000 เม็ด Mr.Sackpasith ฯ สัญชาติลาว พร้อมยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 60,000 เม็ด ได้ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ม.8 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 04.20 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2568
จากการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 97,000 เม็ดในพื้นที่ จ.พังงา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบสวน ภ.จว.พังงา ได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่มีหน้าที่ลำเลียงยาเสพติด ในครั้งนี้ จนทราบว่ายาเสพติด (ยาบ้า) จำนวนดังกล่าว ได้ถูกลำเลียงมาจากพื้นที่ทางภาคเหนือ สู่ ภาคใต้ โดยมีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดที่มีพื้นถิ่นอยู่ในภาคใต้เดินทางไปรับยาเสพติด(ยาบ้า) (ต้นทาง จ.เชียงราย ปลายทาง จ.พังงา) ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.พังงา ร่วมกับ จนท.ตำรวจ บก.สส.ภ.8 ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกันสืบสวนหากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดที่รอดพ้นการจับกุมและยังมีพฤติการณ์ลำเลียงยาเสพติดอยู่เรื่อยมา
จนกระทั่งวันที่ 23 สิงหาคม 2568 จนท.ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.พังงา , จนท.ตำรวจ บก.สส.ภ.8 ทำการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลจนทราบว่า นายกฤตภาส ฯ กับพวกรวม 4 คน ได้ทำการลักลอบลำเลียงยาเสพติด (ยาบ้า) ต้นทาง จ.เชียงราย ปลายทาง จังหวัดในภาคใต้ โดยการใช้บริการรถสาธารณะ (รถทัวร์) จนท.ตำรวจชุดจับกุม ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มของนายกฤตภาส ฯ กับพวก โดยสารรถทัวร์ หมายเลขทะเบียน 15-5787 กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ทำการติดตามรถคันดังกล่าวเรื่อยมาจนเชื่อแน่ว่า กลุ่มของนายกฤตภาส ฯ กับพวกอยู่ในรถทัวร์ คันดังกล่าว จึงได้ทำการสกัดรถทัวร์คันดังกล่าว เพื่อขอตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบ 4 ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้ารวม 230,000 เม็ด จึงทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน มาที่ กก.สส.ภ.จว.พังงา เพื่อซักถมามขยายผล เสร็จสิ้นการซักถามขยายผล จัดทำบันทึกจับกุม นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสระ ดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป