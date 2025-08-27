ปิดฉาก "คดีขนมจีน" สู้ 5 ปี ศาลฎีกายืนจำคุก "อดีต ผอ." 20 ปี 60 เดือน

สุราษฎร์ธานี – ปิดคดีขนมจีน ราดน้ำปลา อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน หลังสู้มา 5 ปี ล่าสุด ศาลฎีกายืนจำคุก "อดีต ผอ." 20 ปี 60 เดือน
จากกรณีมีผู้เผยแพร่คลิป โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ให้เด็กนักเรียนอนุบาลกิน "ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ในถาดหลุม และ มีเสียงถามเด็กว่า รับประทานกับน้ำปลาใช่ไหม บางรายมีลักษณะเหมือน ขนมจีนราดแกง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ตั้งคำถามว่า เกิดการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง
ต่อมาได้มีคำสั่ง ย้าย ผอ.โรงเรียนดังกล่าว ออกจากพื้นที่ ไปช่วย ราชการประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต2 (สพป.สฎ เขต 2 ) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 เนื่องจาก ผู้ปกครองและ นักเรียน รวมตัวประท้วงขับไล่ ผอ.อ้างปฏิบัติงานโดยมิชอบ ที่จัดอาหารไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการและยังคงเป็นที่วิพากวิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง
ต่อมานายพล ศรัธโธ ผอ.ปปช.ประจำ จ.สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่โรงเรียน บ้านท่าใหม่ เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามคำ
ร้องร้องเรียน 10 ข้อของคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าใหม่ จากการตรวจในเบื้องต้นพบว่าไม่มีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
อาหารกลางวัน ผอ.โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ส่วนเรื่องก่อสร้าง เสาไฟฟ้าจำนวน 8 ต้น พบว่ามีการก่อสร้างเพียง 6 ต้นส่วนเรื่องอื่นๆยังอยู่ ในระหว่างการตรวจสอบ สำหรับเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ล่าสุดคดีทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน หรือที่รู้จักในนาม "คดีขนมจีน ราดน้ำปลา" สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อศาลฎีกายืนยันคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่จ.สุราษฎร์ธานี ต้องรับโทษจำคุก 20 ปี 60 เดือน หลังต่อสู้คดีมานานถึง 5 ปี
โดยการแถลงข่าวของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8 วันที( 26 สิงหาคม 2568 ) นายสมเชาว์ ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตั้งแต่ปี 2563 จากการทุจริตเงิน ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอนุบาล และจัดทำเอกสารปลอม แม้ว่าในศาลชั้นต้น นายสมเชาว์จะถูกตัดสินจำคุกถึง 50 ปี แต่ภายหลังศาลอุทธรณ์ได้ลดโทษเหลือ 20 ปี 60 เดือน เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งในที่สุดคำพิพากษาดังกล่าวก็ถูกยืนยันโดยศาลฎีกา ถือเป็นการปิดฉากคดีที่สะเทือนขวัญผู้คนในสังคม