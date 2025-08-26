ชุดสืบสวนวิชิต ตามรวบสมาชิกแก๊ง "ทรัพย์จาง" หลังร่วมกันพยายามฆ่าโจ๋คู่อริ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร. วิชิต จ. ภูเก็ต ตามรวบ สมาชิกแก๊ง "ทรัพย์จาง" ใช้ปืนยิงโจ๋คู่อริ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ คดีพยามยามฆ่า พกพาอาวุธปืนฯ
วันนี้ (26 ส.ค.68 ) พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต สั่งการให้ พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.สภ.วิชิต นำกำลังชุดสืบสวนขยายผลพร้อมหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ตในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนไว้ในครองครอง-พกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้สืบเนื่องเมื่อวันที่ 24 ส.ค.68 ร.ต.ท.วัยวัฒน์ แดงดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต กำลังปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนคดีอาญาและจราจร ได้รับเเจ้งมีคนร้ายก่อเหตุใช้ปืนยิงนายธันวา อายุ 18 ปี ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นายธันวา ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนนเมืองทอง-เขาขาด ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จากนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่น 3 คนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อ สีและหมายเลขทะเบียนจำนวน 1 คัน จากนั้นได้มีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณหลังของนายธันวา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ และ ถูกนำตัวส่ง รพ.วชิระภูเก็ต จนเป็นที่มาของการออกหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ตในเวลาต่อมา
สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับ ประกอบด้วย
1. นายวสันต์ หรือ บังซี้ด อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 26 ส.ค.68 ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนพร้อมด้วยอาวุธปืนและรถจักรยานยนต์ของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งนายวสันต์ทำหน้าที่เป็นคนยิง โดยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
2. นายเนม อายุ 15 ปี ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ซึ่งนายเนมทำหน้าที่เป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยได้ขอหมายขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
โดยการสืบสวนทราบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุเป็นสมาชิกแกงค์“ทรัพย์จาง”ชุดสืบสวน สภ.วิชิตจึงขยายผลไปถึงสมาชิกกลุ่มอีก 6 จุด สามารถจับกุม ผู้ต้องหา 1.นายแบงค์ชาติ อายุ 27 ปีพร้อมของกลางชุดเข็มแทงชนวนพร้อมลำกล้องอาวุธปืนจำนวน 1 กระบอก ปลอกกระสุนลูกซองที่ผ่านการยิงแล้วขนาดเบอร์ 12 จำนวน 1 ปลอก แจ้งข้อหามีอาวุธปืนไทบประดิษฐ์ (ฉับโผลง)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.นายระพีรพัชร หรือ อาท แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ส่วนสมาชิกแกงค์ที่เหลือ จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด จึงได้จัดทำฐานประวัติไว้ พร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนตของสมาชิกแก๊ง 4 คัน ดำเนินดคีกับผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเยาวชน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำ