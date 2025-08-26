ขนลุกซู่ งูจงอาง เขมือบงูเหลือม ต่อหน้านักท่องเที่ยว เชื่อเป็นงูเจ้าที่ เผยไม่เคยเห็นมาก่อน

สุราษฎณ์ธานี - ขนลุกเกรียว ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เมื่อบองหลา หรือ งูจงอางขนาดใหญ่ ยาว 4 เมตร กำลังเขมือบ งูเหลือม ยาว 3 เมตร ทั้งตัว บริเวณศาลเจ้าที่ น้ำตกหน้าเมือง บนเกาะสมุย ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยว และ ชาวบ้าน เชื่อเป็นงูเจ้าที่
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่น้ำตกหน้าเมือง 1 หมู่ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะที่ไกด์ทัวร์นำเที่ยว ต่างๆ กำลังให้บริการนำนักท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยว เพื่อชมน้ำตก กลับไปเจอเหตุการณ์ เหลือเชื่อ สยองขวัญขึ้น ที่บริเวณศาลเจ้าที่ บริเวณทางขึ้น – ลง ไปยังน้ำตกหน้าเมือง 1 เมื่อจู่ๆ งูบองหลา หรือ งูจงอางขนาดใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 4 เมตร กำลังเขมือบกลืนกินงูเหลือม ลำตัวยาวประมาณ 3 เมตร และ ลำตัวงูเหลือมกำลังหายเข้าไปในปากงูจงอาง อย่างช้าๆ สร้างความสยดสยองต่อสายตานักท่องเที่ยว และ ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก นักท่องเที่ยวหลายคน ต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้เพื่อบันทึกเหตุการณ์
ในขณะที่ ไกด์นำเที่ยว ได้พยายามกันนักท่องเที่ยว ให้ออกห่างจาก จุดที่จงอางกำลังกินงูเหลือม เพื่อความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็ให้ความร่วมมือกับไกด์นำเที่ยวเป็นอย่างดี แต่อีกจำนวนหนึ่ง ก็อยากดูเพราะเป็นเรื่องเหลือชื่อ ที่งูขนาดใหญ่กลืนกินกันเอง เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยหนัก งูจงอางกลืนงูเหลือมครั้งนี้ใช้เวลานานนับ 1 ชั่วโมง หลังจากที่กินงูเหลือมเข้าไปหมดทั้งตัว งูจงอาง ก็ค่อยๆ เลื้อยหายไปในป่าบริเวณเนินเขาหน้าเมือง
ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าว นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างเชื่อกัน ว่า น่าจะเป็นงูเจ้าที่ เนื่องจาก ที่บริเวณดังกล่าวมีศาลเจ้าที่ พ่อค้าเเม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้า บริเวณน้ำตกหน้าเมือง มีการจุดธูป และ นำเครื่องดื่มไปตั้งไว้ที่ศาลเจ้าที่ดังกล่าวทุกวัน ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ ซึ่งเหตุการณ์ ในครั้งนี้ หลายคนต่างพากันขนลุกซู่ และต่างพากันตีเป็นเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชคซื้อหวยในงวดวันที่ 1 ก.ย.นี้