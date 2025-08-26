นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ ไม่พอใจถูกห้ามลงเล่นน้ำช่วงปิดหิด -ปักธงแดง ถ่มน้ำลาย -ชกต่อยไลฟ์การ์ด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ ไม่พอใจ ไลฟ์การ์ด หาดในหาน จ.ภูเก็ต ห้ามลงเล่นน้ำ ในช่วงปักธงแดง หลังเวลาปิดหาด ถุยน้ำลายใส่- รุมชกต่อย ด้านนายกเทศมนตรี ต.ราไวย์ โพสต์ “นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา เพจเหยี่ยวข่าวภูเก็ต ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ ชุลมุนขึ้น ที่บริเวณหาดในหาน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นภาพ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งได้เข้ารุมชกต่อย เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ประจำหาดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะป้องกันตัวเอง แต่ไม่วายที่จะถูกต่อยเข้าไปหลายที และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ด้วย เมื่อมีการแชร์ภาพดังกล่าวออกไป ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมาก
จากการสอบถามทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ได้เข้าไปห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีการปังธงแดง ประกอบกับในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการปิดหาด เนื่องจากเป็นช่วงเย็น และทะเลมีสภาพคลื่นลมแรง เจ้าหน้าที่ ไปเป่านกหวีดและตักเตือนนักท่องเที่ยว ระหว่างนั้นได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง โวยวายเสียดัง และเข้ามาถ่มน้ำลายใส่ไลฟ์การ์ด และชกต่อยไลฟ์การ์ด ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามหลังทราบเรื่อง นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า นทท.ด้อยคุณภาพ “ถ่มน้ำลายใส่-ทำร้าย” lifeguard ของเรา แล ะเราต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆ ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
หลังจากมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ปรากฎว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้เกรงกลัวกฏหมายไทย ดังจะเห็นได้จากที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง จะอย่างไรก็แล้วแต่ผิดถูกยังไม่รู้ อาจจะมีการไม่เข้าใจและคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสารแต่เจ้าหน้าที่คนไทยไม่ควรถูกทำร้าย เห็นได้จากผู้หญิงนักท่องเที่ยวก็ไปผสมโรงด้วยและเรื่องการถุยน้ำลายใส่...เรื่องนี้รับไม่ได้มากๆ You are guests in this country, you should respect Thai people and behave yourself.
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ซึ่งถูกทำร้ายร่างกาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพวกตนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ อยากให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา ปีนี้ในส่วนของหาดในหาน ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลย ยอดยังเป็น 0 พวกตนตั้งใจที่จะทำหน้าที่ต่อไป แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกไม่ดี แต่จะไม่เสียกำลังใจและตั้งใจจะทำหน้าที่ต่อไป เพื่อดูแลไม่ให้นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต