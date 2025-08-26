ระเบิดซ้ำ! ขณะเคลียร์พื้นที่เหมืองที่คนร้ายเคยเข้าไปทำลายและเผารถ คนงานขาขาด 1 ราย

นราธิวาส - เกิดเหตุระเบิดขณะเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เหมืองที่รถถูกทุบทำลายและเผาใน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส คนขับแบคโฮขาขาด คนดูแลเหมืองโดนสะเก็ด
วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 11.20 น. เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ บ.ไอร์ซือเร๊ะ ม.3 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุที่มีกลุ่มคนร้ายทุบทำลายและเผาทรัพย์สินของบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ 1.นายอาซือมิง อาแซ คนขับรถแบคโฮ ขาขวาขาด และ 2.นายซับรี ตาเย๊ะ คนดูแลเหมือง โดนสะเก็ด รู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะ