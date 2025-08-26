มืดมิดไร้แสง! ชาวบ้านร้องโจรชั่วลักตัดสายไฟส่องสว่างเส้นทางท่าเรือหาดปากเมง

ตรัง - ชาวบ้านร้องสื่อหลังถนนท่าเรือหาดปากเมง จ.ตรัง เกิดปัญหาไฟฟ้าริมถนนดับมานาน ทำให้ในยามค่ำคืนเส้นทางมืดมิด จนท.ตรวจสอบพบเกิดจากฝีมือของคนที่ลอบแอบตัดสายไฟไปขาย
วันนี้ (26 ส.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ร้องสื่อพบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนที่เดินทางไปยังท่าเรือหาดปากเมงดับมานานแล้ว ทั้งที่เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวในการขึ้นลงเรือเพื่อไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง ทำให้ส่งผลต่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมาอย่างยิ่ง เนื่องจากถนนสายนี้มีความมืดมากในยามค่ำคืน ดังนั้นชาวบ้านจึงอยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยหาทางแก้ไขเป็นการด่วน
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดดังกล่าวพบว่า สาเหตุเกิดมาจากฝีมือของคนร้ายที่แอบขุดดินแล้วตัดสายไฟขึ้นมาเพื่อเอาไปขายเป็นช่วง ๆ เนื่องจากพบอุปกรณ์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก อาทิ คีม ไขควงยาว มีดคัสเตอร์ ถุงมือ และกระเป๋าผ้าใส่ของ จนทำให้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงฝากไปยังผู้ที่มีเบาะแสหรือผู้ที่เคยเห็นพฤติกรรมการลักขโมย หรือพบเจอคนที่มีท่าทีมีพิรุธกำลังขุดเจาะบริเวณเสาไฟ ขอให้รีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย