เฮ! ชาวบ้านระดมฟื้นฟูวัดศาลาไพ หลังขับรักษาการเจ้าอาวาสพ้นวัด

นครศรีธรรมราช - ชาวบ้านเฮเข้าร่วมฟื้นฟูวัดศาลาไพ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังขับรักษาการเจ้าอาวาสพ้นวัดได้สำเร็จ ขณะที่เจ้าคณะตำบลเตรียมจ่อตั้งรักษาการรูปใหม่
วันนี้ (26 ส.ค.) หลังจากชาวบ้านในหมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รวมกันขับไล่พระโชคชาย โชจิธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลาไพ ให้พ้นไปจากวัด เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะกับสมณสารูป ทั้งกรณีมีสีกาเข้ามาเกี่ยวพันนอนค้างแรมในวัดอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งความผิดปกติของบัญชีและการเงินของวัด จนกระทั่งวัดไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้จนต้องถูกตัดกระแสไฟ โดยพระโชคชายยอมรับสภาพและยอมลาออกจากรักษาการเจ้าอาวาส โดยมีพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) นำตัวออกไปจากวัดท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน
ล่าสุด ชาวบ้านรอบวัดทยอยเข้ามาในวัดศาลาไพ มีการนำเครื่องปั่นไฟมาเปิดใช้ให้กับวัดชั่วคราว ส่วนค่าไฟฟ้านั้นชาวบ้านได้ระดมรวบรวมเงินชำระค่าไฟฟ้ารวมเป็นเงินกว่า 1.2 หมื่นบาท เพื่อให้วัดได้มีไฟฟ้าใช้อีกครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถคืนกระแสไฟฟ้าได้ใน 1-2 วันนี้ ส่วนบนกุฏิที่ตั้งรูปของพ่อท่านเอียดดำ มีพระเหลืออยู่ในวัดเพียงรูปเดียวคือ พระสมพร ถาวมโร โดยชาวบ้านได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและสนทนา รวมทั้งมีพระสงฆ์จากต่างวัดมาให้กำลังใจพระสมพร ขณะที่ชาวบ้านต่างแสดงความดีใจที่วัดกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง เช่นเดียวกับพระสมพร ระบุว่า ดีใจที่ญาติโยมได้กลับเข้าวัดร่วมกันดูแลวัดอีกครั้ง จากที่ไม่มีใครเข้าวัดนานมานับปีแล้ว
นายภาสกร เชาวพ้อง ชาวบ้านตำบลท่างิ้ว ระบุว่า ดีใจที่ชาวบ้านร่วมกันจัดการวัด และสามารถคืนวัดกลับสู่ชุมชนได้ หลังจากนี้จะมีความร่วมมือกันดูแลวัดนี้ ส่วนค่าไฟฟ้านั้นไม่มีปัญหาหลังจากมีการอัปเปหิพระรักษาการรูปเดิมไปแล้ว ชาวบ้านต่างร่วมกันลงขันแก้ไขปัญหาโดยทราบว่ามีการตัดไฟไปราว 1 สัปดาห์แล้ว
ส่วนการดำเนินการทางสงฆ์ พระครูไพศาลพัฒนานุยุต เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว ได้นัดหมายเข้ามาในช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อที่จะสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อมาดูแลจัดการวัดตาม พรบ.สงฆ์ ส่วนการดำเนินการกับพระโชคชายนั้นไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้ เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดในการตั้งอธิกรณ์ แต่อยู่ในขั้นต้องสงสัยและเป็นฉันทามติของชาวบ้านที่ดำเนินการไปแล้ว โดยเจ้าตัวยอมรับที่จะออกจากวัดไป โดยวานนี้พระวินยาธิการได้นำตัวไปฝากไว้ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งย่านชานเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามควบคุมวินัย