"หน้าบ้าน หน้ามอง" เทศบาลเมืองชุมพร เดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมือง สร้างความสวยงามและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร เดินหน้าปรับภูทัศน์เมืองให้สวยงาม “หน้าบ้าน หน้ามอง” สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองชุมพร ที่เป็นจุดศูนย์กลางท่องเที่ยวและจุดแวะพัก
นายสรรค์พล แสงบ้านยาง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า เขตเทศบาลเมืองชุมพร เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว และจุดแวะพักผ่อน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ที่ใช้บริการรถไฟรางคู่ซึ่งสถานีรถไฟชุมพรอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ส่วนสนามบินชุมพร ที่อยู่อำเภอปะทิว ห่างกันประมาณ 30 กม. และท่าเรือเกาะเต่า เกาะพงัน เกาะสมุย ที่ตำบลปากน้ำชุมพร และตำบลหาดทรายรี ซึ่งมีระยะทางการเดินทางที่ใกล้เดินทางสะดวกรวดเร็ว กว่าท่าเรือโดยสารในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
จากกรณีดังกล่าว นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลเมืองชุมพร ให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการรื้อเก็บแผ่นป้ายไว้นิล ป้ายโฆษณาที่มีสภาพเก่า ขาดชำรุด ทรุดโทรม ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่สวยงาม ที่ติดตั้งอยู่ตามหน้าร้าน อาคาร บ้านเรือน ตามถนนจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อปรับภูมิทัศน์เมือง ให้หน้าร้าน หน้าอาคาร บ้านเรือน หน้าดู หน้ามอง แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่พบเห็น
โดยขณะนี้เทศบาลเมืองชุมพร ได้ออกสำรวจอาคาร ร้านค้า บ้านเรือน ตามถนนสายหลัก สายสำคัญทุกจุด เพื่อดำเนินการปรับภูมิทัศน์เมืองดังกล่าว และขอความร่วมมือเจ้าของร้านค้า อาคาร บ้านเรือน ช่วยกันดูแลหน้าบ้านของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้หน้าบ้านน่ามอง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีสวยงาม ให้กับเมืองชุมพร