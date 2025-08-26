ตร.วิชิต จับมือ ผญบ.-ชรบ.ตั้งด่าน ยึดรถแต่งซิ่ง 11 คัน ที่ "แหลมดินสอ" แลนด์มาร์กวิชิต จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจ สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต ผนึกกำลัง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ.หมู่บ้าน ตั้งด่านกวาดล้างเด็กแว๋นนำรถแต่งซิ่งออกมาแข่งกันในยามค่ำคืน บริเวณแหลมดินสอ แลนด์มาร์กวิขิต ตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง 11 คัน สร้างปัญหาให้ชาวบ่้านไม่หยุดไม่หย่อน
เมื่อเวลา 21.00-23.00 น.วันที่ 25 ส.ค.68 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตสั่งการให้ พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.ป.ควบคุมการปฎิบัติหน้าที่ ร.ต.ต.สุนธร เพชรสังข์ รอง สว.(ป.) สภ.วิชิตนำข่ายสายตรวจร่วมกับนายกิตติธัช ควรกล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 พร้อมชุด ชรป.และกำลังพลรวม 11 นาย ออกตั้งจุดสกัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแผน ภ.จว.ภูเก็ต ตรวจบุคคลต้องสงสัย รถแต่งซิ่งท่อเสียงดัง ยาเสพติด อาวุธและสิ่งของผิดกฎหมายบริเวณแหลมดินสอ หมู่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ตรวจค้นรถยนต์จำนวน 18 คัน ตรวจค้นรถจักรยานยนต์จำนวน 25 คัน และตรวจค้นบุคคลจำนวน 67 คน
ผลการปฎิบัติได้มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งจำนวน 11 คัน จัดทำบันทึกตรวจยึดรถจักรยานยนต์ส่งพนักงานสอบสวนสภ.วิชิตเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต กล่าวว่า ที่ผ่านมา สภ.วิชิต มีการปราบปรามรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง แข่งรถในทางบริเวณแหลมดินสอ หมู่ 6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มาโดยตลอดและต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีการลักลอบนำรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งหรือการแข่งรถในทางอยู่ตลอด จึงได้สั่งการให้ รอง ผกก.ป.ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และชุด ชรบ.และสายตรวจตั้งจุดสกัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแผน ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด