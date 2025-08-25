วงการสงฆ์ไม่แผ่ว! คนคอนฮือไล่รักษาการเจ้าอาวาสนำสีกามาขลุกในวัดศาลาไพ

นครศรีธรรมราช - ชาวบ้านไม่ทนผนึกกำลังขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสกระเจิงไม่ลืมขนกระทะไฟฟ้าปิ้งย่างไปด้วย-จุดประทัดส่งท้าย เผยพฤติกรรมโพสต์เฟซบุ๊กหวานซึ้งให้สีกาขลุกอยู่ในกุฏิข้ามคืนอ้างมาหุงข้าวให้หมากิน - ไปไหนมาไหนสองต่อสองข้ามคืน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนรอบวัดศาลาไพ หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทยอยมารวมตัวภายในวัดหลังจากที่ส่วนหนึ่งได้ไปปิดประตูหน้าวัดล็อกกุญแจไม่ให้รถยนต์คันหนึ่งออกจากวัด โดยระบุว่าเป็นรถยนต์ของสีกาที่เข้ามาพัวพันกับพระโชคชาย โชติธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลาไพ และสีกาคนนี้ยังอยู่ในกุฏิ โดยเห็นว่ามีพฤติการวัตรปฏิบัติที่สร้างความเสื่อมศรัทธาให้แก่ชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนท้ายที่สุดชาวบ้านสุดทนได้รวมตัวกันมาขับไล่ให้พ้นจากวัดภายในเย็นวันนี้ ขณะเดียวกัน พันตำรวจโทนรากร เอียดช่วย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้นำตำรวจสายตรวจ พร้อมพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) เข้าคลี่คลายสถานการณ์
ร้อยตำรวจเอกนพสิทธิ์ อัญชลีกุล นายตำรวจนอกราชการ ในฐานะชาวบ้านผู้อุปัฎฐากวัด ระบุว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความกังขาให้กับชาวบ้านนำไปสู่ความเสื่อมศรัทธา มีสีกามาขลุกอยู่ในวัดในยามวิกาลบ่อยครั้งไปไหนมาไหน 2 ต่อ 2 ในยามวิกาลซึ่งไม่ก้าวล่วงว่าจะมีเหตุการณ์อื่นด้วยหรือไม่ แต่ถือว่าไม่เหมาะกับสมณสารูป นอกจากนั้นยังพบปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่ายของวัดที่พบความผิดปกติ และยังไปถึงเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กอย่างหวานซึ้งใครเห็นคือการสื่อสารไปในทำนองถึงคนรัก บ้างก็คล้ายโพสต์ตัดพ้อคนรัก ได้ทำหนังสือร้องเรียนเจ้าคณะตำบลท่างิ้วไปแล้วแต่ท่านได้ให้ไปแจ้งความ ซึ่งทางชาวบ้านทำไม่ลงจึงมารวมตัวกันขับไล่ไม่ยอมรับให้อยู่ในวัดอีกแล้ว
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าชาวบ้านได้ทยอยเข้ามาในวัดอย่างต่อเนื่องต่างแสดงความจำนงค์ไปในทางเดียวกันเริ่มที่จะมีบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้น พระวินยาธิการ ได้ไปเจรจากับพระโชคชาย ในท้ายที่สุดได้ยอมมาเจรจากับชาวบ้านและตกลงใจที่จะลาออกจากตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส และเก็บของออกไปจากวัดได้ทันที สร้างความพอใจให้แก่ชาวบ้าน ขณะเดียวกันสีกาที่ระบุว่ามาพัวพันกับรักษาการเจ้าอาวาสรายนี้ได้นั่งอยู่บนกุฏิเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเจรจากับชาวบ้าน และได้ขอให้สีการายนี้ออกไปจากวัดบรรยากาศจึงคลี่คลาย
ขณะที่พระโชคชาย ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆอ้างว่าได้คุยกันทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วและยินดีลาออกจากรักษาการเจ้าอาวาส คืนวัดให้แก่ชาวบ้านและไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับสีกาโดยยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ประพฤติผิดใดๆ และหากประพฤติผิดนั้นจะรับผิดชอบด้วยการลาสิกขาเอง โดยจะขอเก็บของออกจากวัดทันที
ขณะที่การเก็บของของพระโชคชาย ชาวบ้านได้เข้าตรวจสอบเนื่องจากเกรงจะเอาทรัพย์สินของวัดไปด้วย ขณะที่พระโชคชายได้เก็บเอาจีวร ปลั๊กไฟฟ้า และกระทะไฟฟ้าสำหรับปิ้งย่าง สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็น หลังจากนั้นพระวินยาธิการได้นำตัวออกไปจากวัดก่อน โดยหลังจากรถพระวินยาธิการที่พระโชคชายเคลื่อนออกไปจากวัดชาวบ้านได้จุดประทัดส่งท้ายอย่างดีอกดีใจ
สำหรับวัดศาลาไพเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนาน เป็นวัดที่ พ่อท่านเอียดดำ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทรงวิทยาคมเป็นอาจารย์อาคมของพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอเมือง อำเภอพรหมคีรี และชาวนครศรีธรรมราช.