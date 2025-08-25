เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏยะลาขับเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ยะลา - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ม.ราชภัฏยะลาขับเก๋งเสียหลักอัดเสาไฟฟ้าบนถนนสาย 410 ช่วง ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา กู้ภัยเร่งช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จ ตำรวจเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 13.31 น. ตำรวจ สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา รับแจ้งว่า ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า บนถนนสาย 410 (ยะลา-เบตง) บริเวณใกล้เคียงซอยตะโล๊ะสาลี 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา
หลังรับแจ้ง ร้อยตำรวจเอก มลตรี กุลหาญ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ชีพ-กู้ภัยแม่ทับทิมยะลา และฝ่ายปกครอง ได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่ง ทะเบียน กจ 478 ยะลา ในสภาพชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า ภายในรถพบผู้หญิง 1 ราย มีอาการบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ ภายหลังทราบชื่อคือ นางสาวพิชชาภา พรมคณะ อายุ 36 ปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
จากการบอกเล่าของนายเกษมพงศ์ สกุลวงศ์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยแม่ทับทิมยะลา ระบุว่า เจ้าหน้าที่ต้องรอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน จึงจะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากลักษณะของรถที่ชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
หลังจากที่การไฟฟ้าฯ ได้ตัดไฟเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เร่งใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ก่อนนำส่งโรงพยาบาลยะลาในทันที แต่นางสาวพิชชาภาได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ในส่วนของสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป