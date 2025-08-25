120 วัน วาระพืชกระท่อม ‘ทวี’ ลั่นนโยบาย ‘วรรณพงษ์-ธีรวิทย์’ ลุยจริงจังด้วยพลังสังคม ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นที่น่าจับตา

ภายใต้วาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการกับปัญหาพืชกระท่อมที่ถูกกฎหมาย แต่กลับสร้างปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง ได้กลายเป็นภารกิจสำคัญที่ถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) . โดยมีเป้าหมายหลักในการควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบภายใน 120 วัน
การดำเนินการเชิงรุกครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้การใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดทำลายรากฐานของสังคมและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนจากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้รับการนำโดย นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ซึ่งลงพื้นที่อย่างจริงจังและใกล้ชิดกับปัญหา
จากการตรวจสอบพบว่า ภายหลังการประกาศนโยบายที่เข้มข้นของนายธีรวิทย์ มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจกับชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการลักลอบจำหน่ายพืชกระท่อม โดยเฉพาะการขายให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพบว่านโยบายนี้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว การสกัดกั้นการเข้าถึงพืชกระท่อมของเยาวชนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปราบปรามแหล่งจำหน่ายน้ำต้มกระท่อมที่ผสมสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งเคยเป็นปัญหาเรื้อรัง
นอกจากนี้ยังมีการสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของการใช้พืชกระท่อมที่ผิดวิธีให้กับผู้ปกครองและชุมชน ทำให้เกิดการเฝ้าระวังจากระดับครอบครัว
นายธีรวิทย์กล่าวว่า นโยบาย 120 วันนี้เกิดขึ้นจากความกังวลอย่างแท้จริงต่อสถานการณ์การใช้พืชกระท่อมในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งแม้กระท่อมจะเป็นพืชที่ถูกกฎหมาย แต่กลับมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด มีการผสมกับสารอันตรายเพื่อขายให้แก่เยาวชน
“นโยบายนี้คือความจริงจังที่ต้องการทำให้เห็นว่าใน 120 วันข้างหน้า สถานการณ์จะต้องดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” นายธีรวิทย์กล่าว พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าภารกิจนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การบังคับใช้กฎหมาย แต่ต้องอาศัย พลังของชุมชนและพลังทางสังคม ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชน
"เราต้องร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน พ่อแม่ต้องเข้าใจถึงอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อมได้ตั้งแต่ต้นทาง"
เขากล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายที่แท้จริงของนโยบาย 120 วันนี้คือการทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลังจากทุกฝ่ายในสังคมร่วมมือกันอย่างแท้จริงเท่านั้น