ปิดฉากยิ่งใหญ่! ในงาน “สงขลา เมืองแห่งป้อมปราการ สู่มรดกโลก”

จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก จัดพิธีปิดยิ่งใหญ่ในงาน "สงขลา เมืองแห่งป้อมปราการ สู่มรดกโลก"ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น
จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก จัดพิธีปิดงาน “สงขลา เมืองแห่งป้อมปราการ สู่มรดกโลก” ซึ่งได้ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น พร้อมเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองสงขลา แต่ยังปลุกกระแสความรักและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชน สร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทสำคัญของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตลอดจนกระตุ้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน “สงขลา” ก้าวสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคต