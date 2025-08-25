เผาอีก! คนร้ายลอบวางเพลิงเครื่องจักรโครงการชลประทานยะหริ่งเสียหาย

ปัตตานี - เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเครื่องจักรโครงการชลประทานพังเสียหาย บริเวณบ้านมะกอ หมู่ 1 ต.ปล่องหอย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
วันนี้ (25 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถแบ็คโฮ ปั้นจั่น และที่พักคนงาน ของผู้รับเหมาซึ่งใช้ในโครงการชลประทานเพื่อก่อสร้างถนน บริเวณบ้านมะกอ หมู่ 1 ต.ปล่องหอย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เบื้องต้นทราบว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ถูกเผาเป็นของ บริษัท มะซาสัมพันธ์ ซึ่งมีอดีตนายกมิงเป็นเจ้าของ
ส่วนประเด็นสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลแก่คนงานและชาวบ้านในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปความเสียหายอย่างเป็นทางการต่อไป