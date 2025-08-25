ตำนานคืนชีพ! ขนมปังหน้าหมูโบ๊ตเบเกอรี่กลับมาขายแล้วหลังปิดไป 10 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กลับมาอีกครั้งกับตำนาน"ขนมปังหน้าหมู"ร้านโบ๊ตเบเกอรี่สาย2หาดใหญ่หลังปิดตัวไป10ปี กลับมาเพื่อฮีลใจให้ชาวหาดใหญ่ได้กินให้หายคิดถึงขายกันง่ายๆริมถนน
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตำนานขนมปังหน้าหมู ร้านโบ๊ตเบเกอรี่ ที่เคยเป็นฟู๊ดคอร์ทชื่อดังคู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานกว่า 46 ปี ได้กลับมาให้ชาวเมืองหาดใหญ่ได้กินได้อร่อยกันอีกครั้ง โดยกลับมาตั้งเต็นท์ขายอยู่ริมถนน ใกล้ๆ แยกโนรา บริเวณถนนธรรมนูญวิถี ฝั่งที่จะไป ม.อ. เปิดขายวันเว้นวันเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 07.30-11.30 น.
แม้ว่าร้านโบ๊ตเบเกอรี่ ที่เคยตั้งอยู่ถนนนิพัทธิ์อุทิศ2 หรือสาย2เยื้องๆ ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จะปิดตัวไปแล้วเกือบ 10 ปี คือถ้าย้อนกลับไปแต่ก่อนร้านโบ๊ตเบอเกอรี่คือหนึ่งในร้านอาหารและร้านเบเกอรี่คู่เมืองหาดใหญ่ ที่ทั้งชาวเมืองหาดใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปจะรู้จักกันดีและชอบไปนั่งกินกัน เพราะบรรยากาศอบอุ่น และคนในวัย30ปีขึ้นไปต้องเคยไปนั่งที่ร้านนี้ และซิกเนอเจอร์ของร้านนี้คือขนมปังหน้าหมูที่ใครไปแล้วต้องสั่งมากิน
การกลับมาของขนมปังหน้าหมู ร้านโบ๊ตเบเกอรี่ มีคุณกษมา เครืองาม อายุ46ปี หรือคุณต้น ลูกสาวเจ้าของร้านเป็นคนขาย และตั้งเต้นขายกันแบบง่ายๆ ริมถนน แม้จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทาง แต่รสชาติของขนมปังหน้าหมูก็ยังคงเป็นรสชาติที่ไร้เทียมทานของตำนานร้านโบ๊ตเบเกอรี่สูตรดั้งเดิม
ใครที่เคยไปกินขนมปังหน้าหมูที่ร้านโบ๊ตเบเกอรี่แถวถนนนิพัทธิ์อุทิศ 2 ยังจดจำได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มีผิดเพี้ยน และขายในราคาชุดละ 49 บาท หรือชิ้นละ 10 บาทเท่านั้น
คุณต้น เล่าว่า ที่ต้องย้อนตำนานร้านโบ๊ตเบอเกอรี่กลับมาขนายขนมปังหน้าหมูอีกครั้งเพราะว่าลูกค้าเก่าๆ เรียกหาว่า อยากกินเยอะมาก บางคนกินตั้งแต่ ม.ต้นจนตอนนี้จบดอกเตอร์ไปแล้วก็มี และส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าขาประจำ คนอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งจะรู้จักร้านโบ๊ตเบอรี่ดี แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่อาจจะยังเกิดไม่ทัน
สำหรับขนมปังหน้าหมู ตอนนี้จะใช้ขนมปังฝรั่งเศสมาทำ และไส้ก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมของร้าน เวลาทอดจะไม่อมน้ำมัน โดยจะใช้เนยทอดแทนน้ำมัน รสชาติของขนมปังหน้าหมูยังเป็นรสชาติเดิมที่คุ้นลิ้นเหมือนกับที่เปิดขายที่ร้านโบ๊ตเบเกอรี่ร้านเก่า รับรองไม่ผิดหวัง ลูกค้าจะได้ฮีลใจกับรสชาติขนมปังหน้าหมู ร้านโบ๊ตเบเกอรี่ เหมือนที่เคยกิน ซึ่งกลับมาเปิดขายใหม่ได้ราว 1 ปีแล้ว ลูกค้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ
นอกจากขนมปังหน้าหมูแล้ว ยังมีเมนูอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่นหมูสับทอดกระเทียมพริกไทย ข้าวหมูทอด ไส้กรอกทอดผัดซอสมะเขือเทศ ไข่กระทะขนมปังชุบไข่ ราคาแค่ 49 บาท
แม้ว่าตำนานขนมปังหน้าหมูร้านโบ๊ตเบเกอรี่จะดีจะเด่นจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ไปแล้ว แต่ว่า คนขายอย่างคุณกษมา เครืองาม หรือคุณต้น ก็ไม่ใช่แม่ค้าธรรมดา และไม่ใช่ว่าขายว่างๆ ขายเล่นๆ แต่ตั้งใจขายจริง
ประวัติก็ไม่ธรรมดา คุณต้นเป็นเด็กพลวิทยา เด็ก ญว. แล้วไปเรียนต่อศิลปกรรมศาสต์ เอกแฟชั่นดีไซน์จุฬาฯ จบเกียรตินิยมอันดับ 2 เคยทำงานในโครงการหลวง ของสมเด็จย่าฯ และโครงการพระราชดำริฯ ก่อนที่จะกลับมาอยู่หาดใหญ่ ตั้งใจตั้งเป้าว่าจะมาพัฒนาบ้านเกิด