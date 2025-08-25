อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร แหล่งประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษผู้ปกป้องอธิปไตยไทย ที่ถูกลืม ปล่อยรกร้างทรุดโทรมไร้การดูแล

ชุมพร - "อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร" แหล่งประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษผู้ปกป้องอธิปไตยไทย แต่ถูกลืม ปล่อยรกร้าง ทรุดโทรมไร้การดูแล จนนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมา นำไปวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่ใส่ใจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปล่อยทิ้งให้หมือนสถานที่ร้าง
หากย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อ 84 ปีแล้ว สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 2 นาฬิกา หรีอตี 2 ของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2488 กองทัพทหารญีปุ่น ประมาณ 4-5 กองพัน ยกพลขึ้นบกที่บริเวณหาดคอสน ตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร มาปักหลักอยูที่คอสะพานท่านางสังข์ พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์อาวุธหนักเบาจำนวนมาก โดยมีทหารไทย 1 หมวด พร้อมนักเรียนยุวชนทหารโรงเรียนศรียาภัย ประมาณ 30 คน และกำลังตำรวจอีกส่วนหนึ่ง เข้าสกัดกั้นปกป้องอธิปไตย เข้าปะทะสู้รบกันนานถึง 7 ชั่วโมง
กระทั่งมีการเจรจาจากกองกำลังหน่วยเหนือของไทย และมีการหยุดยิงต่อต้านทหารญี่ปุ่น ให้กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังพลไปทางถนนปาก น้ำชุมพร - เมืองชุมพร ผ่านไปยังอำเภอกระบุรี จ.ระนอง โดยมีเป้าหมายที่จะไปยึดแหลมวิคตอเรียพอยด์ของอังกฤษในประเทศพม่า
ผลจากการสู้รบปะทะกันใครครั้งนั้น กองกำลังทหารของจังหวัดชุมพร เสียชีวิต 5 นาย ส่วนหน่วยยุวชนทหารไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ปัจจุบัน อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงาน กลับถูกลืมปล่อยทิ่งให้รกร้าง จนมีนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมา นำไปวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่ใส่ใจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปล่อยทิ้งให้ชำรุดทรุดโทรมเหมือนสถานที่ร้าง
จากการสำรวจ พบว่า บริเวณฐานอนุสาวรีย์รูปปั้นวีรชนทหารหาญ มีเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมดอกไม้ธูปเทียนวางอยู่ ซึ่งยังมีประชาชนแวะมาสักการะบูชาอยู่อย่างต่อเนื่อง โคมไฟบริเวณรอบฐานที่ตั้งอนุสาวรีย์ ชำรุดเสียหาย โคมครอบไฟสีขาวหายไปหลายดวง บ้างก็แตกหัก บิดเบี้ยว สายไฟถูกตัดแล้วพันไว้ด้วยสก๊อตเทปสีดำ ส่วนไฟสปอร์ตไลน์ส่องสว่างไปยังอนุสาวรีย์ ก็ใช้การไม่ได้ สายไฟถูกตัดขาด
ส่วนป้ายชื่อรายนามทหารหาญผู้เสียสละชีวิต ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาสีลอก ลบเลือนหายไปเกือบทั้งหมด บนพื้นฐานรองรูปปั้นอนุสาวรีย์ เป็นกระเบื้องเซรามิคแตกหลุดหายเกือบหมด มีกอหญ้าขึ้นมาปกคลุมแทน บริเวณด้านข้างและด้านหลังที่ตั้งอนุสาวรีย์ จัดเป็นสวนสุขภาพ มีทางเดินกว้างประมาณ 2 เมตร ปูพื้นด้วยอิฐบล๊อค พร้อมลานกิจกรรมกว้างยาวประมาณ 10 เมตร ศาลานั่งพักผ่อนจำนวน 3 หลัง ทั้งหมดมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก สภาพทั่วไปของบริเวณอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร มีหญ้าคาขึ้นปกคลุมสูงจนดูเหมือนร้าง
กระถางปูนซิเมนต์ทรงเหลี่ยมที่วางกับพื้นไว้ใส่ไม้ประดับ และบ่อน้ำพุ ก็มีตะไคร่น้ำกลิ่นเหม็นลอยอยู่เป็นแพ รอบๆมีเศษขยะถุงพลาสติกกล่องอาหาร ขวดน้ำวางเกลื่อนไปทั่ว
นายนันทศักดิ์ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาอาชีพค้าขายอยู่ในพื้นที่ จ.ชุมพร บอกว่า ตนผ่านมานั่งพักที่ศาลาบริเวณอนุสาวรีย์ยุชนทหารแห่งนี้บ่อยมาก โดยเฉพาะช่วงตอนเช้าและเย็น จะมีคนมาเดินวิ่งออกกำลังกาย แต่ปัญหาขณะนี้คือถูกปล่อยทิ่งให้ทรุดโทรรกร้าง ขยะถูกทิ้งสะสมไว้เยอะมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล ตัดหญ้าตกแต่งสวนหย่อมให้ดูดี ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ให้สมกับเป็นเส้นทางและแหล่งประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ
สำหรับอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสาย 4001 ชุมพร-ปากน้ำชุมพร เป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดชุมพร เช่น เป็นที่ตั้งของศาลเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพร ที่ตำบลหาดทรายรี แหล่งศิลปะตรีทอาร์ตชุมชนปากน้ำชุมพร และท่าเรือโดยสารท่องเที่ยวไปเกาะเต่า เกาะพงัน และเกาะสมุย และอื่นๆอีกมากมาย และทุกวันที่ 8 ธันวาคมของทุกๆปี จังหวัดชุมพรได้จัดพิธีวางพวงมาลาบริเวณอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร เพื่อลำลึกถึง เหล่าทหาร ตำรวจ และยุวชนทหาร ผู้ปกป้องอธิปไตย