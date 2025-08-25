รวบแล้ว! โชเฟอร์รถแอปฯ หื่น ข่มขืนครูสาวชาวแอฟริกา ในป่าข้างทางแล้วทิ้งไว้ ยังปากแข็งไม่ได้ข่มขืน แค่ชิงทรัพย์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – รวบแล้วโชเฟอร์รถแอปพลิเคชั่น หื่น ข่มขืนครูสาวชาวแอฟริกาในป่าข้างทางก่อนทิ้งไว้ ยังปากแข็งปฏิเสธไม่ได้ข่มขืน แค่ชิงทรัพย์ ผู้เสียหายลงจากรถแล้วแก้ผ้าบอกไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสาร ก่อนหยิบทรัพยสินไปด้วย
จากกรณีที่นางสาวบี นามสมมุติ ชาวแอฟริกา ซึ่งเป็นครูสอนภาษาอยู่โรงเรียนเอกชนหนึ่งในพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ว่าถูกคนขับรถโดยสารที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่นให้ไปส่งที่พัก ข่มขืนกระทำชำเรา เหตุเกิดที่ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาประมาณ 01.30-02.00 น.ของวันที่ 24 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน จนทราบตัวคนร้าย และได้ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ในความผิดฐาน “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืน, ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมฯ ”
จนกระทั่งเมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 24 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ถลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ผกก.สภ.ถลาง นำโดย พ.ต.ท.สุชาติ ลือชา สว.สส.สภ.ถลาง และชุดสืบสวนฯ ร่วมกันจับกุม นายเพชร อายุ 19 ปี ชาวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง นาฬิกา 1 เรือน กระเป๋าสะพาย 1 ใบ พร้อมตรวจยึดรถยนต์ 1 คันมาตรวจสอบ สามารถจับกุมได้ที่บริเวณห้องเช่า บ้านนาใน ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
จากการสอบถาม ผู้ต้องหา ให้การรับว่า ได้รับผู้เสียหายและเพื่อนมาจากพื้นที่ ต.เชิงทะเล โดยแวะส่งเพื่อนผู้เสียหายก่อน จากนั้นได้ไปส่งผู้เสียหายที่พื้นที่ ต.ป่าคลอก เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้สอบถามผู้เสียหายค่าโดยสารแต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่มีเงินจ่าย ตนจึงได้จอดรถแล้วผู้เสียหายลงจากรถ จากนั้นผู้เสียหายได้ถอนเสื้อผ้าแล้วบอกตนว่า “เห็นไหมไม่มีเงินให้” ตนจึงได้ทิ้งผู้เสียหายไว้จุดดังกล่าวแต่ได้เอาทรัพย์สินผู้เสียหายไปด้วย และถูกจับกุมในที่สุด และอ้างว่า ไม่ได้ข่มขืนแต่ชิงทรัพย์ไปอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฯได้แจ้งข้อกล่าวหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืน, ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมฯ ” ส่วนจะข่มขืนหรือไม่ต้องผลตรวจจากแพทย์ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป