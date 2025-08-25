xs
xsm
sm
md
lg

ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ -ตื่นตา! จ.กระบี่ ปลุกกระแส ผ้าไทย จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ใส่ลูกปัด ในงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลก (Andaman Beads Fairs 2025) 


สร้างความตื่นตา แก่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลก (Andaman Beads Fairs 2025) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย และไฮไลท์ของงาน คือกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกคนกระบี่สวมผ้าไทยใส่ลูกปัดโบราณ มีนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์


โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน พร้อมใจกันสวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด มาร่วมชมและให้กำลังใจ สร้างความตื่นตาเป็นอย่างมาก


โดยกิจกรรมเดินแบบ ผ้าไทยใส่ให้สนุก “คนกระบี่สวมผ้าไทยใส่ลูกปัดโบราณ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะ ลูกปัดโบราณ และผ้าไทยพื้นถิ่น ผ้าไทยลายอัตลักษณ์อำเภอและจังหวัด ซึ่งเป็น Soft Power ของจังหวัดกระบี่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยภายไทยในวิถีชีวิตประจำวัน โดยเน้นความสนุก ทันสมัย และเข้าถึงได้ทุกวัย และเพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่เข้ากับอารยธรรมโลก ผ่านลูกปัดโบราณสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีต


ซึ่งกิจกรรมนี้ มีผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 32 ท่าน เช่น พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่





ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด
ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด
ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด
ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด
ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น