ฮือฮา! กระบี่ปลุกกระแส สวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด

กระบี่ -ตื่นตา! จ.กระบี่ ปลุกกระแส ผ้าไทย จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ใส่ลูกปัด ในงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลก (Andaman Beads Fairs 2025)
สร้างความตื่นตา แก่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลก (Andaman Beads Fairs 2025) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย และไฮไลท์ของงาน คือกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกคนกระบี่สวมผ้าไทยใส่ลูกปัดโบราณ มีนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์
โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน พร้อมใจกันสวมผ้าไทย ใส่ลูกปัด มาร่วมชมและให้กำลังใจ สร้างความตื่นตาเป็นอย่างมาก
โดยกิจกรรมเดินแบบ ผ้าไทยใส่ให้สนุก “คนกระบี่สวมผ้าไทยใส่ลูกปัดโบราณ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะ ลูกปัดโบราณ และผ้าไทยพื้นถิ่น ผ้าไทยลายอัตลักษณ์อำเภอและจังหวัด ซึ่งเป็น Soft Power ของจังหวัดกระบี่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยภายไทยในวิถีชีวิตประจำวัน โดยเน้นความสนุก ทันสมัย และเข้าถึงได้ทุกวัย และเพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่เข้ากับอารยธรรมโลก ผ่านลูกปัดโบราณสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีต
ซึ่งกิจกรรมนี้ มีผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 32 ท่าน เช่น พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่