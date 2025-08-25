ถนนลื่น! สาวท้อง 5 เดือน ขับเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเจ็บสาหัส

พัทลุง - เกิดอุบัติเหตุสาวท้อง 5 เดือน ขับเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าติดภายในรถอาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่ง รพ.พัทลุง เหตุเกิดในพื้นที่ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
วันนี้ (25 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าริมทางทาง ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บและติดภายในรถ เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมพัทลุง-ตรัง ฝั่งขาไปตรัง ท้องที่ ม.3 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง ชุดกู้ชีพ รพ.พัทลุง และอุปกรณ์ตัดถ่าง
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ สีขาว หมายเลขทะเบียน กบ 7658 ตรัง ชนอัตติดกับเสาไฟฟ้าริมถนน ทำให้คนขับถูกอัดติดภายในได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบชื่อ นางชาลินี สะรุโณ อายุ 31 ปี ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ 5 เดือน ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนานกว่า 30 นาที จนนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถส่ง รพ.พัทลุง ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในเบื้องต้นกล้องวงจรปิดจับภาพขณะรถยนต์ที่ขับมาเกิดเสียหลักและพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง จนทำให้สาวคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว