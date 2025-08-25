โชเฟอร์รถแอปหื่น ลากครูสาวชาวแอฟริกา ข่มขืนข้างทาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โชเฟอร์รถแอป หื่น ลากครูสาวชาวแอฟริกา ลงในป่าข้างทาง ก่อนลงมือข่มขืน ขณะเรียกให้ไปส่งที่พัก พลเมืองดีมาพบ แจ้งตำรวจให้ตรวจสอบช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 นางสาวบี (นามสมมติ) อายุ 28ปี สัญชาติ แอฟริกา ซึ่งเป็นครูสาว สอนโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบ พ.ต.ท.กิตติพงษ์ หนูเพ็ง สว.(สอบสวน)สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถแอป ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราในระหว่างที่นั่งรถกลับที่พัก ในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
โดยผู้เสียหายได้ให้ปากคำว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00น.ของวันที่ 23 ส.ค.68 ผู้เสียหายได้ไปดื่มกินกับเพื่อนครูด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง หลังจากนั้นเที่ยงคืนร้านปิด จึงไปดื่มต่อที่ร้านข้างๆ กันอีกร้านหนึ่ง
ต่อมาในเวลาประมาณ 01.00 น.- 01.30 น. (24ส.ค.) ได้เรียกรถแอป มารับเพื่อกลับที่พัก โดยรถมาจอดรับบริเวณหน้าร้าน จำตำหนิรูปพรรณรถได้คร่าวๆ เป็นรถยนต์เก๋งสีขาว ไม่ทราบหมวดอักษร และจังหวัด ระหว่างทางได้ให้แวะส่งเพื่อนที่มาด้วยกันอีกคนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.ศรีสุนทร
หลังจากนั้นได้ให้ไปส่งที่บ้านผู้เสียหายที่ ต.ป่าคลอก ระหว่างทางมาถึงบริเวณในซอยสมบูรณ์ทรัพย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต คนขับรถแอป ได้จอดรถและ พาผู้เสียหายเข้าไปข่มขืมในป่าละเมาะบริเวณข้างทาง หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีเข้ามาพบเห็นคนร้ายจึงได้ขับรถหลบหนีไป พลเมืองดีได้แจ้งเหตุไปยัง 191 ภ.จว.ภูเก็ต
ต่อมาเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.ถลาง ร.ต.อ.ปรีชา รักษ์จันทร์ รอง สวป.สภ.ถลาง เข้าไปยังที่เกิดเหตุ พบผู้เสียหายอยู่ในที่เกิดเหตุ สอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งรายละเอียดใดๆ ให้ทราบเกี่ยวกับการถูกข่มขืน ขอเพียงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปส่งที่บ้านใน ต.ป่าคลอก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปส่งถึงถึงที่พัก
ต่อมาในเช้าวันเดียวกันผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล ได้สอบถามพูดคุยทราบว่าเหตุเกิดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสภ.ถลาง เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ สภ.ถลาง ให้ทราบแล้ว
ต่อมา พ.ต.ท.กิตติพงษ์ หนูเพ็ง สว.(สอบสวน)สภ.ถลาง ได้สอบปากคำ ผู้เสียหายและได้ทำหนังสือส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลถลางไว้แล้วและแจ้งว่าเสร็จจากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลถลางแล้วจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ถลางในพื้นที่เกิดเหตุต่อไป