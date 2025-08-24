สว.นิรุตติ ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) แนะแนวการเรียนรู้ จับคู่อาชีพ ยกระดับกำลังคนตรังสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค 68 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิสภา ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) แนะแนวการเรียนรู้ จับคู่อาชีพ ยกระดับกำลังคนตรังสู่มืออาชีพ
โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการ และน้องๆ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังคนเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถสะสมผลงาน สร้างเรซูเม่ เพิ่มโอกาสในการหางาน สะสมผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านระบบ competency credit bank รวมถึงมีเครื่องมือในการกำหนดเส้นทางอาชีพ การวางแผนพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการทำงานในช่วงวัยต่าง ๆ ผ่านระบบแนะแนวการเรียนรู้อาชีพ (Learning and Career Guidance : LCG)
ในโอกาสนี้ ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ได้รับเชิญให้ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ จากการเรียนรู้สู่การทำงาน บทบาทนโยบายแรงงานเพื่อคนตรัง กับการเตรียมสมรรถนะแรงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก