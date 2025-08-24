ปิดคดี! ตร.ขึ้นเขาล้อมจับ “เสือวอลานข่อย” หลังอุ้มเมียซ้อมทรมานปางตาย

พัทลุง – ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 และชุดสืบสวนพัทลุงวางแผนล้อมจับ “เสือวอลานข่อย” บนเขากลางป่าสวนยางสำเร็จ พบประวัติร้ายมีหมายจับติดตัว 3 คดี ล่าสุดอุ้มอดีตเมียมาซ้อมทรมานก่อนที่ภรรยาจะหนีออกมาได้ แต่ก็ถูกขู่ฆ่ายกครัวมาตลอด
วานนี้ (23 ส.ค.) ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.พัทลุง ชุดปฏิบัติการพิเศษภาค 9 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.พัทลุง เข้าปิดล้อมจับกุม นายวินัย เกื้อสง อายุ 28 ปี หรือ “เสือวอ ลานข่อย” ที่ขนำภายบนเขาในป่าสวนยาง ป่าสวนเจ้าเย็น ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พื้นที่หมู่ 9 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัว 3 หมาย ทั้งในเรื่องยาเสพติด พยายามฆ่า และกักขังหน่วงเหนี่ยว
โดยชุดจับกุมได้เข้าไปฝังตัวเฝ้าอยู่ 1 สัปดาห์ เพราะที่ผ่านมาเคยถูกชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.พัทลุง และตำรวจในพื้นที่ไปปิดล้อมจับกุมมาหลายครั้งแต่ก็หนีรอดไปได้ทุกครั้ง เนื่องจากมีผู้กว้างขวางในพื้นที่คอยช่วยและส่งซิกให้ตลอดทุกครั้ง จนกระทั่งในครั้งนี้ชุดจับกุมได้เข้าไปปิดล้อมขนำในสวนยางกลางหุบเขา แต่น่าจะมีคนคอยส่งซิกว่ามีตำรวจขึ้นไป ก็เลยรู้ตัวก่อนสามารถขับรถจักรยานยนต์ขึ้นเขาหนีไปได้
แต่ชุดจับกุมซ้อนแผนทำเหมือนว่าได้ถอนกำลังออกไปหมดแล้ว แต่ได้วางกำลังนอนเฝ้าทั้งบนขนำและในป่าสวนยางรอบขนำอย่างใจเย็นท่ามกลางสายฝน เพราะเชื่อว่า นายวินัย ต้องย้อนกลับมา โดยใช้แค่เพียงกล้องส่องกลางคืนเท่านั้นในการตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ผิดปกติ และเป็นไปตามคาด นายวินัย ได้ขับรถย้อนลงมาที่ขนำ ตำรวจที่วางกำลังไว้โดยรอบจึงแสดงตัวออกมาเข้าจับกุม นายวินัย ก็พยายามวิ่งหนีแต่ไม่รอดถูกตำรวจจับกุมได้ และต้องยอมจำนนโดยไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใด
หลังถูกจับตำรวจได้คุมตัวขึ้นเขาไปค้นหาอาวุธปืนที่ขนำพบอาวุธปืนพกสั้นกึ่งออโตเมติก ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 11 นัด แม็กกาซีน จำนวน 1 อัน ซองพกในแบบหนังสีดำ จำนวน 1 ซอง อาวุธปืนยาว 05 นาโต้ 1 กระบอก ซึ่งเป็นปืนสงคราม กระสุนปืนขนาด 7.62 จำนวน 73 นัด แม็กกาซีน ขนาด 7.62 จำนวน 3 อัน ก่อนจะควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
จากการตรวจสอบประวัติก่อนถูกจับพบ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.68 นายวินัย ได้ไปอุ้ม นางสาวณิชาภัทร ภรรยาที่แยกทางกันมา 5 ปี และลูกอายุ 6 ปี หนีมาอยู่ที่บ้านของตัวเองในพื้นที่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง และถูกแม่ของภรรยาเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และที่ สภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง แต่ก็ถูก นายวินัย โทรขู่ให้ถอนแจ้งความ ไม่งั้นจะฆ่าเมีย แม่ยายและญาติพี่น้องในครอบครัวทุกคน ถึงขั้นที่่ว่านับกระสุนตั้งไว้แล้วว่าลูกไหนจะยิงใครบ้าง
จนกระทั่งวันที่ 14 ก.ค.68 อดีตภรรยาได้แอบหนีออกจากบ้านพร้อมกับลูกสาวได้สำเร็จ และไปอาศัยอยู่กับแม่ที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช และถูก นายวินัย โทรศัพท์ขู่ฆ่ายกครอบครัวมาตลอด จนทำให้ทั้งครอบครัวหวาดกลัวสุดขีด ถึงขั้นเด็ก ๆ ไม่กล้าออกจากบ้านไปโรงเรียน เพราะกลัวจะถูก นายวินัย ตามมายิงยกครัวตามที่ได้ขู่อาฆาตไว้
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าปิดล้อมจับกุม นายวินัย ได้สำเร็จ และในวันนี้ทาง พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณ์วงศ์ รอง ผบก สส.ภ.9 ได้ลงพื้นที่ไปพบกับครอบครัวของ นางสาวณิชาภัทร และแม่ เพื่อให้กำลังใจกับคนในครอบครัว ซึ่งสร้างความดีใจให้กับครอบครัวนี้เป็นอย่างมาก หลังจากที่ต้องอยู่กันอย่างหวาผวามานาน พร้อมขอบคุณชุดสืบสวนภาค 9 และชุดสืบสวนตำรวจภูธรพัทลุง ที่สามารถจับกุม นายวินัย หรือเสือวอลานข่อย ได้สำเร็จ