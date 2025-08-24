สาวพัทลุงร้องสื่อถูกอดีตแฟนตามรังควานนานกว่า 2 ปี แจ้ง ตร.หลายรอบแต่ไร้ความคืบหน้า

พัทลุง – สาวพัทลุงร้องสื่อช่วยเหลือหลังถูกอดีตแฟนตามรังควานนานกว่า 2 ปี โดยในช่วงเดือน ส.ค.นี้ ถูกระรานมาแล้ว 4 ครั้ง ทั้งยังทำลายทรัพย์สินของร้านเสริมสวยพังเสียหาย แจ้งความตำรวจหลายครั้งแต่ก็ไร้ความคืบหน้า
วันนี้ (24 ส.ค.) นางสาวสิริภัคค์ หิรัญญาเมธารัชร์ อายุ 41 ปี ชาวบ้านจังหวัดพัทลุง เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าว หลังจากที่ได้เลิกรากับแฟนเก่ามาเกือบ 2 ปี เนื่องจากอดีตแฟนมีโลกหลายใบ จนเกิดทะเลาะวิวาทกันและแยกทางกัน แต่หลังจากแยกทางกันอดีตแฟนก็ยังมาสร้างความวุ่นวายต่อเนื่องตลอด 2 ปี จำนวนกว่า 30 ครั้ง ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน
โดยในช่วงเดือน ส.ค.นี้ ตนถูกระรานมาแล้ว 4 ครั้ง แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ทั้ง 4 ครั้ง มีทั้งขโมยกระถางต้นไม้ แอบตัดมิเตอร์น้ำประปา จนน้ำไหลนองหน้าบ้าน เอาไม้ทำลายกล้องวงจรปิด โดยอดีตแฟนมักจะเข้ามาก่อเหตุในช่วงกลางดึก แต่จนถึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องอยู่อย่างผวาในยามค่ำคืน และหวั่นจะไม่ปลอดภัย จึงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่ง
นางสาวสิริภัคค์ หรือเล็ก เล่าว่า ทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างผวา อดีตแฟนเข้ามาระรานบ่อยครั้งจนไม่กล้าทำอะไร จากที่เคยเปิดร้านเสริมสวยบริการลูกค้า ทุกวันนี้ไม่กล้าเปิดเพราะกลัวอดีตสามีจะมาทำร้าย เอาหลักฐานที่อดีตแฟนเคยมาทำลายทรัพย์สินแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ไปแล้วหลายครั้ง แต่ตำรวจบอกเพียงให้รอ จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า ถามไปก็เงียบ จนไม่รู้จะพึงใครแล้วในเรื่องของความปลอดภัยใช้ชีวิตประจำวัน