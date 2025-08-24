บาดเจ็บ 4 ราย ไฟฟ้าดูด ช่างติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ทางขึ้นเขากะตะ จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - บาดเจ็บ 4 ราย ไฟฟ้าดูด ช่างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขณะกำลังติดตั้งเสาไฟ บริเวณทางขึ้นเขา กะตะ จ.ภูเก็ต ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (24ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ได้รับแจ้งว่า มีเหตุคนถูกไฟฟ้าช๊อตได้รับบาดเจ็บ 4 ราย เหตุเกิดที่บริเวณถนนปฎัก รอยต่อเทศบาลตำบลฉลอง-ราไวย์ ขาขึ้นเขากะตะ อ.เมืองภูเก็ต หลังจากรับแจ้ง จึงประสานรถพยาบาลโรงพยาบาลฉลอง รถพยาบาลศูนย์ไข่มุกอบจ.ภูเก็ต รุดไปให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเห็นเสาไฟส่องแสงสว่างวางอยู่บนถนน 1 ต้น ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง 4 ราย รถพยาบาลได้นำส่งโรงพยาบาลฉลองไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีเจ้าหน้าที่จราจรสภ.ฉลองคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่
จากการสอบถาม ทราบว่า บริษัทเอกชน ได้มาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างใหม่ ระหว่างที่ใช่เครนยกเสาโคมไฟของเสาได้ไปกระทบกับสายไฟฟ้าแรงสูงส่งผลให้ไฟดูดช่างที่จับเสาไฟอยู่ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จากนั้นทางช่างได้โทรขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประสานรถพยาบาลมารับคนเจ็บดังกล่าว