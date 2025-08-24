สายคาเฟ่ ปักหมุดไว้เลย “หับเผยคาเฟ่ Byกระโสม” จุดเช็คอิน ถ้ำ – ป่าในเทพนิยาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สายคาเฟ่ สายกิจกรรม ปักหมุดเลย จุดเช็คอิน ถ้ำ - ป่าในเทพนิยาย “หับเผยคาเฟ่ Byกระโสม” ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริการเครื่องดื่ม อาหาร ท่ามกลางธรรมชาติ Minizoo การเกษตร เลี้ยงสัตว์ คาร์แคร์ ถ้ำบาร์เบอร์
วันนี้ เราจะพามาเช็คอินกันที่ร้านกาแฟ ที่กำลังกลายเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ นั้นก็คือ “หับเผยค่าเฟ่ บาย กระโสม” ร้านกาแฟที่ให้ทั้งความสุข ความสนุก ความชิว ท่ามกลางบรรยากาศที่หลากหลาย ซึ่ง หับเผยค่าเฟ่ บาย กระโสม เพิ่งเปิดให้บริการมาไม่นาน แต่กระแสตอบรับดีเกินคาด เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่เป็นสถานที่ให้ผู้ก้าวพลาดได้ฝึกอาชีพ ต่างๆหลายอย่างด้วยกัน ซึ่ง“หับเผยค่าเฟ่ บาย กระโสม” เป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำชัวคราวกระโสม สังกัดเรือนจำจังหวัดพังงา
เมื่อเราเดินทางมาถึง ก็จะตะลึงกับความสวยงามของถ้ำ “หับเผยคาเฟ่” ที่เปิดให้บริการในเรื่องของเครื่องดื่มและอาหาร หลากหลายเมนู เข้ามาภายในเหมือนอยู่ในถ้ำจริงๆ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ทำด้วยปูนปั้นติดแอร์อย่างดี ด้วยฝรมือของผู้ก้าวพลาด ภายใน้ถบรรยากาศเย็นสบาย เลือกที่นั่งได้ตามสบาย นั่งมุมใหนก็ได้ แต่ถ้าอยากแฝงตัวเงียบก็เลือกนั่งมุมในสุดของถ้ำ นอกจากนั้นภายน้ำยังมีภาพวาดฝาผนังให้ได้ชม รวมทั้งของที่ระลึกไว้จำหน่าย
มาแล้วก็ต้องสั่งเครื่องดื่ม หรืออาหาร มาทานได้เลย ซึ่งที่มีมีเครื่องดื่ม ทั้งชา กาแฟ และ อื่นๆ ไว้ให้เลือกหลากหลายเมนู นอกจากนั้นยังมีอาหารให้เลือกรับประมานด้วย โดยจะมี ผู้ก้าวพลาด ทำหน้าที่ เป็นบาริสต้า แม่ครัว พนักต้อนรับและเสิร์ฟ ที่คอยให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล
ระหว่างรอเครื่องดื่ม จะนั่งรอแบบเย็นๆสบายๆ หรือ จะออกไปชมวิวด้านนอก ถ่ายรูป กับป่าเทพนิยาย ที่มีน้ำตกไหลจากภูเขาจำลองติดกับแนวป่าไผ่ ลงสู่ด้านล่างท่ามกลางละอองน้ำและสายหมอกเทียม ภายในสระมีฝูงปลารอต้อนรับ หรือ จะไปชมMiniZoo หรือ สวนสัตว์เล็กๆ ที่จัดไว้อย่างเหมาะเจาะ ไม่ว่าจะเป็น หมูป่าแคระ กวาง กระจงที่มารอต้อนรับกันแบบครอบครัว นกเงือก นกยูง นกแก้ว กระต่าย รวมทั้งม้า ที่สามารถขึ้นขี่และเดินไปตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ โดยภายนอกก็จะมี น้องๆผู้ก้าวพลาดคอยให้คำแนะนำทำหน้าที่ ไกด์ไปในตัว
นอกจากนั้นที่นี่ยังมี สวนเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีทั้งการปลูกผัก นานาชนิด และ เลี้ยงสัตว์ เช่น กบ ปลา และการฝึกอาชีพอื่นๆ ซึ่งบอกเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวัง สามารถมาได้ทั้งครอบครัว เติมเต็มความสุขทุกรูปแบบ
นอกจากนั้นหับเผยคาเฟ่ บาย กระโสม” ยังให้บริการ ล้างรถ และ บริการตัดผมด้วย โดยบริการตัดผมจะให้บริการภายในถ้ำเบอร์เบอร์
สำหรับ หับเผยคาเฟ่ บายกระโสม เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 น.-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
พิกัด : หับเผยคาเฟ่ Byกระโสม เรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสม ถนนสายกระโสม โตนดิน หน้า อบต.ถ้ำ บ้านกระโสม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ติดต่อสอบถามได้ที่ 062 775 3666
สถานที่ : https://maps.app.goo.gl/57pJzPnXuc2P3Ame9...
#เรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร #หับเผยคาเฟ่byกระโสม #เรือนจำ #คาเฟ่พังงา #แหล่งท่องเที่ยว #คาเฟ่เปิดใหม่ #หับเผย