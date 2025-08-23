เทศกาลสร้างสรรค์ใจกลางเมืองลุง ฉาด เฟสติวัล ตานุ้ย–ยายเพียร เวียนมาท่ากัน

พัทลุง - ฉาด เฟสติวัล นุ้ย–เพียร เวียนมากันให้ฉาด เทศกาลสร้างสรรค์ครั้งแรกใจกลางเมืองลุง ไม่เพียงเป็นเวทีสร้างความสนุกและประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เข้าร่วม แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุงให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 18.30 น. ณ พื้นที่ย่านคลองนุ้ย–เพียรยินดี ใจกลางเมืองพัทลุงเขตเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฉาด เฟสติวัล Ep.01 นุ้ย–เพียร เวียนมากันให้ฉาด ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้ขับเคลื่อนเทศกาลสร้างสรรค์ (Festival Creator 2025) โดยมีนายวิสุทธิ์ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง นายไกรวัฒน์ เพชรธรรม นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง นายไชยยง รัตนอังกูร ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม
เทศกาลดังกล่าวใช้ชื่อภาษท้องถิ่นพัทลุงเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “ฉาด เฟสติวัล Ep.01 นุ้ย–เพียร เวียนมากันให้ฉาด” เป็นความร่วมมือระหว่าง CEA, สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) และเครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัทลุง โดยมีเป้าหมายใช้ “Festivalisation” หรือแนวคิดการขับเคลื่อนเมืองผ่านเทศกาล เป็นเครื่องมือพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ไม่เพียงเป็นงานอีเวนต์ระยะสั้น แต่ต้องการจุดประกายให้ชุมชนเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และเทศกาลนี้ถือเป็นหนึ่งในงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Festival Creator ของ CEA และ THACCA เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของพัทลุงในฐานะเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหาย พร้อมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมือง ที่สำคัญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดพัทลุงให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการลงทุนในอนาคต
คำว่า ฉาด ในภาษาท้องถิ่นพัทลุง หมายถึง ทั้งหมดทั้งมวล สื่อถึงการเชิญชวนให้ทุกคน มากันให้ฉาด และ ทำให้ฉาด เทศกาลปีแรกจัดขึ้นภายใต้ธีม ตานุ้ย–ยายเพียร เวียนมาท่ากัน (Join–Crossover–Battle) เพื่อนำเสนอเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพัทลุงในมุมมองใหม่ ไฮไลต์สำคัญคือฉากหลังของ เขาอกทะลุสัญลักษณ์เมืองพัทลุงที่งดงาม พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายที่จะเชื่อมโยงนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ภาครัฐ เอกชน และคนในชุมชนเข้าด้วยกัน
งาน ฉาด เฟสติวัล Ep.01 จึงไม่เพียงเป็นเวทีสร้างความสนุกและประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เข้าร่วม แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของพัทลุงให้เติบโตอย่างสร้างสรร