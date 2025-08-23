เบตงคุมเข้มชายแดนไทย-มาเลย์สกัดบุคคลเป้าหมายความมั่นคงสิ่งผิดกฎหมาย

ยะลา - ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการความร่วมมือทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำลังภาคประชาชนยกระดับคุมเข้มแนวชายแดนไทย-มาเลเซียและย่านเศรษฐกิจ ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 25689 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาโดยโจรใต้ได้ก่อเหตุลอบวางระเบิด ลอบยิง เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งมีการแขวนป้ายผ้าก่อกวน ซึ่งทางจนท.เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุลอบวางเพลิงเผารถบรรทุก และเครื่องจักรกล เมื่อวานนี้ในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องยกระดับการเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนโดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ
นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ได้สั่งการให้บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติ ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองให้ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดบนถนนสุขยางค์ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง อ.ธารโต และพรมแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารหากพบบุคคลต้องสงสัยหรือพบเห็นรถยนต์ รถจักยานยนต์ มาจอดผิดที่ และกล่องสิ่งของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยนำมาตั้งหรือวางใส่กล่องพัสดุต่างๆเมื่อพบเห็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีเพื่อเข้าทำการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ในส่วนของกองกำลังที่รับผิดชอบเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตม. และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ได้ร่วมลาดตระเวนทั้งเดินเท้าและลาดตระเวนด้วยรถยนต์ตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันบุคคลเป้าหมายด้านความมั่นคงลักลอบเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติ ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจบนถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีการตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงหลายฝ่าย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนที่ถูกต้องในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย