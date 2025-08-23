(ชมคลิป) วงจรปิดมัด! โจรแสบสวมหมวกย่องฉกหีบเงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดปรางหมู่ใน จ.พัทลุง

พัทลุง - ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด หลังคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนบุกขโมยหีบเงินบริจาคของวัดปรางหมู่ในไปทั้งใบ ด้านพระลูกวัดเผยเป็นเงินที่ญาติโยมร่วมทำบุญไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ
วันนี้ (23 ส.ค.) ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุงรับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุคนร้ายเข้าไปขโมยหีบเงินบริจาคของวัดปรางหมู่ใน ท้องที่ ม.4 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน
ภายในศาลาวัดปรางหมู่ใน เจ้าหน้าที่พบญาติโยมและพระนั่งวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพบว่า หีบเงินบริจาคที่ไว้ใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟของวัด วางไว้ในศาลา ถูกคนร้ายขโมยหายไปทั้งหีบ โดยกล้องวงจรปิดภายในศาลาได้บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายอายุราว 40 ปี สวมหมวก นุ่งกางเกงขาสั้น เดินย่องเงียบเข้ามาทางด้านหน้าก่อนพยายามงัดหีบเงิน แต่ไม่สำเร็จ จึงได้ยกเงินออกไปทั้งหีบ
ด้านพระใบฎีกาเทียมกิจ ญาณวิโร ปฎิบัติแทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดปราง กล่าวว่า หีบเงินดังกล่าวตั้งไว้เพื่อรับบริจาคจากญาติโยมเป็นค่าน้ำค่าไฟ โดยช่วงสายญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่วัดไปกวาดขยะบนศาลา แต่พบว่าไม่มีหีบ จึงได้สอบถามพระลูกวัดหลายรูปว่าใครเอาหีบเงินบริจาคไป แต่ไม่มีใครทราบ จนกระทั่งช่วยกันดูกล้องวงจรปิด พบว่ามีคนเข้ามาขโมยดังกล่าว
จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบคนร้ายที่เข้ามาขโมยนั้นน่าจะเป็นคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งขยายผลเพื่อติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว