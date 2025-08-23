ตม.สุราษฎร์ผนึกกำลังบุกรวบสองหนุ่มชาวเลบานอน เปิดร้านอาหารบังหน้าแอบค้ายาเสพติดและเป็นหมอเถื่อน

สุราษฎร์ธานี - ตม.สุราษฎร์ธานี สนธิกำลัง ตร.ท่องเที่ยวและสภ.บ่อผุด นำหมายศาลจังหวัดเกาะสมุย บุกรวบ 2 หนุ่มชาวเลบานอน เปิดธุรกิจร้านอาหารบังหน้า แต่ลักลอบค้ายาเสพติดและเป็นหมอเถื่อน เปิดรักษาทางการแพทย์แผนจีน
วันนี้ ( 23 ส.ค.68 ) ตรวจคนเข้าเมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำโดย พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อผุด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย นำหมายศาลจังหวัดเกาะสมุย เข้าตรวจค้นร้านอาหารบัฟฟาโล่ จังเกิ้ล ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณร้านดังกล่าว พบ MR.EHAB AWALA อายุ 38 ปี และ MR.CHADI RAIDAN อายุ 28 ปี สัญชาติเลบานอน อยู่ภายในบริเวณร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงหมายค้น เพื่อขอทำการตรวจค้นภายในร้าน
จากการตรวจค้นภายในห้องนอนที่ MR.EHAB AWALA นอนอยู่ ในขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้น พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนจำนวนมาก และพบอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีนสำหรับใช้ฝังเข็มและครอบแก้วหลายรายการ
จากการตรวจสอบพบว่า MR.EHAB AWALA ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ตรวจรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น จึงได้ตรวจยึดยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการจับกุม MR.EHAB AWALA และ MR.CHADI RAIDAN สัญชาติเลบานอน เพื่อดำเนินคดี พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ไปทำการสอบปากคำ ที่ด่าน ตม.เกาะสมุย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาอีและเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาต ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เคตามีน โคเคน ไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาต และ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 เห็ดขี้ควาย ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการขยายผลการจับกุม พบว่าร้านดังกล่าวจดทะเบียนในนามบริษัท โดยมีคนไทย 3 ราย ร่วมถือหุ้นกับ MR.EHAB AWALA แต่จากการสืบสวน พบข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันหุ้นส่วนคนไทยไม่ได้มีส่วนในการประกอบธุรกิจร้านอาหารดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินี โดยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี จะดำเนินการตรวจสอบ และ รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด
ในส่วนที่ MR.EHAB AWALA ทำการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีนโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ MR.EHAB AWALA ในความผิดฐาน “ประกอบโรคศิลปะ (สาขาการแพทย์แผนจีน) โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผบช.สตม. ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความห่วงใย หากต้องการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ควรเข้ารับบริการกับผู้ทำการรักษาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในระหว่างทำการรักษา หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนเข้ารับบริการ
สำหรับ MR.EHAB AWALA เจ้าของร้านอาหารดังกล่าว ประวัติไม่ธรรมดา อดีตเป็นนักรบกองกำลังทหารเลบานอน ก่อนเดินทางมาทำธุรกิจบนเกาะสมุยและถูกจับกุมดังกล่าว